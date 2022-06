Sanitat nomena a l'Hospital General de València centre de referència per a la detecció del virus de la pigota dels micos

Sanitat ha adaptat el protocol elaborat pel Ministeri i ha centralitzat aquesta activitat en dos hospitals: l'Hospital General de València, que rebrà i processarà les mostres dels departaments de Castelló i València, i l'Hospital Dr. Balmis, que farà el propi amb les mostres dels departaments de la província d'Alacant.

Tots dos centres són de referència per a malalties importades i salut internacional, per la qual cosa compten amb infraestructures específiques en els seus laboratoris de Microbiologia per a desenvolupar aquest treball.

Així, davant una sospita clínica del virus de la pigota dels micos, els departaments de salut enviaran a aquests dos hospitals la mostra del pacient, degudament conservada, on es durà a terme la determinació i s'informarà dels resultats.

Sobre aquest tema, la cap del servici de Microbiologia de l'Hospital General, Concepción Gimeno, ha assenyalat que en el context actual és "necessari disposar de metodologia apropiada i personal especialista experimentat per a fer front al diagnòstic ràpid de brots i fins i tot d'epidèmies per microorganismes emergents".

La decisió de descentralitzar la tècnica, que fins ara es realitzava en el Centre Nacional de Microbiologia, situat en Majadahonda (Madrid), aprofundeix en el diagnòstic precoç dels casos, ja que "acurta considerablement els temps d'obtenció de resultats, passant de diversos dies a amb prou faenes unes hores", segons les mateixes fonts.

DIAGNÒSTIC RÀPID

Per tant, permet el diagnòstic ràpid davant un pacient amb sospita clínica d'aquesta infecció, per al seu adequat maneig clínic i mantindre les mesures d'aïllament, que eviten la propagació de la infecció.

En aquests moments, un cas sospitós és aquell que presenta un quadre clínic compatible, que inclou l'aparició de febra, lesions vesiculars en qualsevol localització de la pell i adenopaties (augment de la grandària dels ganglis).

No obstant açò, tant l'aparició de febra com a vesícules podria confondre's amb altres malalties com l'herpes, la varicel·la o la sífilis, entre unes altres, quadres clínics que, a diferència de la pigota del mico, són molt més freqüents, per la qual cosa és essencial comptar amb aquesta tècnica microbiològica per a poder realitzar el diagnòstic diferencial d'aquesta entitat.