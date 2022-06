Power Electronics obri un procés per a cobrir més de 300 vacants arreu del món

La companyia ha incorporat en el que porta d'any a més de 500 persones, i espera poder incorporar nous perfils durant els pròxims mesos.

Des de Power Electronics destaquen que aquest és "una de les empreses valencianes que més ocupació ha generat després de la pandèmia, a causa del constant auge de les energies renovables, que ha suposat un gran creixement en les diferents divisions que conformen l'empresa".

La divisió d'energia solar se centra en la fabricació d'inversors solars per a grans plantes fotovoltaiques, on la multinacional ha aconseguit ser el primer fabricador d'inversors solars a Europa, Oceania i Amèrica.

La seua divisió d'emmagatzematge energètic, on Power Electronics és líder mundial segons IHS Markit, es basa en la fabricació d'inversors de bateries a gran escala, i la seua divisió de mobilitat elèctrica, amb només uns pocs anys de funcionament ja ha aconseguit posicionar-se com referent en infraestructures de càrrega per a tot tipus de vehicles elèctrics, des de turismes fins als camions més pesats.

La companyia busca professionals que vullguen unir-se a la generació d'energia neta i contribuir a un futur sostenible. Per a açò busca perfils com muntadors elèctrics, mecànics i operaris de logística i qualitat per a la seua àrea de producció.

També busca enginyers elèctrics, electrònics, maquinari, programari per a les seues àrees d'enginyera, que engloba els departaments de R+D, on la multinacional és pioner, o SAT (Servici Tècnic), sobretot als Estats Units, on requereix un alt nombre de perfils de servici tècnic.

Les persones interessades podran sol·licitar l'ocupació a través de la mateixa pàgina web de Power Electronics. La companyia ha disposat una secció dedicada a l'ocupació des d'on es poden consultar totes les ofertes que l'empresa té en actiu actualment, així com la proposta de valor, coneguda com PEGeneration, en la qual destaca l'aposta en