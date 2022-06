La Generalitat garanteix que no hi haurà "cap retrocés" en l'ensenyament de música i que serà obligatòria en 3º d'ESO

Així han rebutjat les crítiques de la síndica del PP en Les Corts, Mª José Catalá, en la sessió de control d'aquest dijous. Catalá ha assegurat que diversos professors de música han assistit a l'hemicicle en senyal de protesta per l'adaptació als currículums educatius de la Comunitat Valenciana de l'actual llei nacional LOMLOE, la coneguda com a 'llei Celaá', en matèria de música.

Puig, també líder del PSPV, ha recalcat que "cap govern de la Comunitat ha fet més per la música que aquest" i ha assenyalat a la diputada 'popular' que pot estar tranquil·la: "Garantirem en tot moment i en tot cas que no hi haja cap retrocés en aquesta qüestió".

També Tamarit (Compromís) ha advertit Catalá, exconsellera d'Educació, que "mentir en seu parlamentària és motiu de dimissió" perquè "no s'elimina la branca de música ni de l'ESO ni de Batxillerat. Ha explicat, per contra, que amb el nou reial decret de currículum "no és possible mantindre música en tercer sense llevar hores d'altres assignatures artístiques".

"La solució que hem donat és que tots els centres hauran d'oferir música obligatòriament en tercer d'ESO", ha subratllat, al costat de dos hores a la setmana per a desenvolupar projectes interdisciplinaris on "la música podrà ser el fil conductor" i "múltiples projectes musicals com 'Com sona l'ESO'".

A més, la nova consellera ha indicat que tots els instituts podran oferir l'ensenyament de música en "qualsevol modalitat de Batxillerat". Ha assegurat que hi haurà 32 modalitats de Batxillerat artístic i escènic, entre elles 14 on "no hi havia cap".

"I el curs que ve, els centres que vullguen Batxillerat musical i escènic ho podran demanar per a ampliar la xarxa", ha garantit, per a insistir que "ací no s'ha llevat el Batxillerat artístic a ningú".