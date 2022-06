Daniela Requena: "Entenc el feminisme com la lluita de totes les dones unides"

Així ho expressa Requena en una entrevista concedida a Europa Press amb motiu del llançament de 'Mamá, soy mujer. Diario de una chica trans' (Planeta), on comparteix com ha hagut d'afrontar el desconeixement, la incertesa i els prejuís socials per ser una xica trans. Un relat escrit "a cor obert" en el qual obri "les portes de la seua intimitat".

"Han sigut molts els motius que m'han portat a voler escriureun llibre i poder explicar la meua història a les persones que no emconeixen. Sens dubte un dels motius que té més pes és quela gent aliena al col·lectiu LGTQBIQ+ i que no coneix a cappersona trans puga saber les diferents etapes i processos pelsquals passem les persones trans", explica.

"Hi ha qui es creu -continua- que és una decisió que prenem d'un dia per a un altre i fins i tot ens han arribat a titlar de fer-ho per capritx o moda, un argument que em pareix francament injust perquè va molt més allà. També crec que és necessari visibilitzar la meua història perquè afortunadament ha sigut positiva, s'allunya de la històries trans més comunes i mediàtiques vinculades al drama, rebuig social, prostitució... És important que les noves generacions troben referents amb contextos normals, comuns i positius perquè no tinguen por a ser qui volen ser".

"NO ÉS SUFICIENT"

Un dels episodis que narra en l'obra és que va poder operar-se sense recórrer a la Seguretat Social, on la llista d'espera és molt llarga. Però no tothom té estalvis o familiars que puguen ajudar. En aquest sentit, Requena assenyala que, encara que Espanya "abasta un dels escenaris polític-legals més avançats quant a drets trans, no és suficient, ja que en molts casos no es compta amb un personal sanitari preparat al cent per cent per a aquest tipus de cirurgies tan rigoroses o hi ha infinites llargues d'espera en segons quina comunitat autònoma".

"Ens tenen oblidades i ens aparten com si es tractara d'una cirurgia estètica quan realment ens genera disforia i ens afecta en el nostre dia a dia, psicològicament parlant". Aquesta situació, afig, va ser un dels motius pels quals va acceptar la responsabilitat política -com a secretària de l'àrea LGTBI i Diversitat de la nova executiva del PSPV-PSOE de la província de València- càrrec de política. El seu objectiu, apunta, és lluitar pels canvis de tot el col·lectiu trans basant-se en la seua experiència.

Malgrat que el llibre no amaga els moments tristos es la seua biografia, Requena parla d'un tema com és la transició de gènere, també té una línia d'humor. "És la meua manera de veure la vida, sempre amb optimisme i positivitat i preocupant-me pel que realment cal preocupar-se. Crec que eixa actitud és fonamental quan t'enfrontes a un canvi tan gran perquè si no és molt difícil avançar, cal ser pacients i pensar que tot arribarà en el seu degut temps, no pots ser una drama queen sempre", diu entre riures.

Requena es pronuncia també sobre el debat de sectors del moviment feminista i persones trans per la definició sexe/gènere. En aquesta qüestió, assevera: "Em posicione de la manera més senzilla i com crec que que deuria ser: el feminisme és la lluita de totes les dones unides, qualsevol altre feminisme que excloga a dones per la seua identitat de gènere o orientació sexual no em pareix un feminisme real".

I afig: "Per descomptat estaria encantada a dialogar amb part del col·lectiu que ens exclou per a fer-los entendre que nosaltres som igual de dones que elles i que no busquem llevar cap dret a les dones ni sexualitzar la figura de la dona".

EXTREMA DRETA

D'altra banda, reconeix que tem que l'extrema dreta puga impulsar una regressió en els assoliments aconseguits pel col·lectiu LGTQBIQ+.

"Els discursos d'odi que potencien estan generant molt de debat als carrers en referència als nostres drets i potenciant els delictes d'odi. Però confie en l'empatia del poble i que l'extrema dreta es quede en un xicotet col·lectiu que faça soroll però no aconseguisca res", conclou.