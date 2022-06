Justin Bieber se ha visto obligado a aplazar los tres próximos conciertos de su gira Justice que tenía programados para Toronto y Washington D.C. Así se lo han recomendado sus médicos, ya que ha empeorado considerablemente la enfermedad que padece.

El cantante lo ha anunciado a través de su cuenta de Instagram. "No me puedo creer que esté diciendo esto. He hecho todo lo posible por estar mejor, pero la enfermedad va a peor. Me rompe el corazón tener que aplazar estos conciertos, pero son las órdenes de los doctores. A toda mi gente, os quiero y descansaré para recuperarme cuanto antes", escribió con todo su pesar.

Bieber, junto con la promotora, buscará otras fechas en el año para trasladar esos conciertos. Aunque todavía no se ha ofrecido a los clientes la posibilidad de devolver entradas, es posible que pronto se de esta alternativa.

Justin Bieber padece la enfermedad de Lyme, tal y como anunció en 2020. "Mientras que mucha gente no para de decir que el aspecto de Bieber es terrible, que consume metanfetamina, etc., de lo que no se dan cuenta es de que recientemente he sido diagnosticado con la enfermedad de Lyme", contó justo para el estreno de su docuserie Justin Bieber: Seasons

Esa enfermedad consiste en una infección bacteriana provocada por la picadura de una garrapata infectada. Con el paso del tiempo, puede originar en problemas en las articulaciones, el corazón y el sistema nervioso. Por lo tanto, la razón por la que el cantante ha aplazado sus conciertos es muy importante y necesita recuperarse completamente.