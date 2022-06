Jorge Ponce le hace un 'regalo prohibido' a Natalia Lacunza en 'La Resistencia'

Natalia Lacunza fue la invitada de este miércoles en La Resistencia, donde Borncano recordó que su anterior visita al programa de Movistar Plus+ fue borrada por YouTube por derechos de autor.

"Sabes que la segunda vez que viniste no está en la plataforma porque lo quitaron por una movida de derechos. Ten cuidado y no cantes la canción de Mercadona no nada parecido", le advirtió el presentador a su invitada.

En ese momento, Jorge Ponce entró en el escenario del teatro portando un regalo para la cantante, un peluche de Mickey Mouse. La imagen tuvo que ser pixelada por el equipo del programa para evitar demandas.

"¡Estás loco! Esto es lo que más derechos del mundo tiene", exclamó el presentador. Pero Ponce no paró de boicotear la entrevista, ya que, al rato, apareció disfrazado de un personaje de Star Wars mientras sonaba la banda sonora de Jurassic Park.

Una vez más, tuvo que ser pixelado por completo para no vulnerar los derechos de autor de Disney en sus diferentes productos. "A ellos les da igual, mientras no hables mal de sus series...", señaló Ponce.

Pero el colaborador siguió con la broma, y pidió que pusieran imágenes de Telecinco, que también aparecieron pixeladas: "¡Quítalo, quítalo!", exclamó Broncano.