"He renacido". Con esta rotundidad define Patricia Cerezo la nueva etapa que atraviesa, ilusionada en lo personal a sus 50 años recién cumplidos. Y es que, aunque tiene un buen recuerdo de sus años pasados, ahora vive un momento único, tal y como ha reconocido a la revista Lecturas.

La periodista ha concedido una entrevista al medio de corazón en la que ha hablado de su presente y su pasado reciente. Y es que en enero, nada más arrancar el nuevo año, anunció que se separaba de la que había sido su pareja durante 25 años, el presentador Ramón García.

No se arrepiente de haberse tirado a la piscina con el comunicador pese a saber que, dada su popularidad, su privacidad corría peligro. "Él era una persona muy mediática. Quisimos tener privacidad e intimidad por nuestras hijas y la única manera era tener una vida tranquila y un perfil mediático bajo. Ahora Ramón está en una etapa más tranquila, pero antes no podía casi ni pisar la calle. Fue una decisión meditada y acertada".

Ahora echa la vista atrás con cariño, tras cinco meses separados, y reconoce que siempre se sintió "la mujer de", motivo por el que ha vuelto a despertar. De alguna manera, saborea el placer de la individualidad. Eso sí, avisa: "El otro es un rol que tuve encantada, siempre fui la eterna consorte".

En estos momentos celebra que, a su edad, se esté reinventando. "La gente termina estudios o formación y se pone a trabajar y va siguiendo una trayectoria profesional a la vez que personal", dice, admitiendo que está enamorada de nuevo: "Ramón fue al primero al que le conté mi relación".

"No te niego que da vértigo, me toca demostrar después de haber apostado tantos años por una familia", cuenta, aunque sabe que no se ha equivocado con sus decisiones: "Es algo de lo que no me arrepiento nada".