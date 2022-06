España lamenta la decisión de Argelia de suspender el tratado de amistad y espera poder reconducir las relaciones

El Gobierno ha lamentado el anuncio de Argelia de suspender el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación con España, al tiempo que ha remarcado su compromiso con el contenido que emana del mismo, así como su disposición a seguir manteniendo una relación de cooperación con el país magrebí, al que considera un socio y suministrador "fiable". Así, confía en poder reconducir las relaciones.

Así se han pronunciado este miércoles el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, después del comunicado de Argelia de suspensión del tratado, una decisión que atribuye a la que considera la "injustificable" posición de España sobre el Sáhara Occidental. El pasado marzo, el Gobierno de Pedro Sánchez anunció su respaldo al plan de Marruecos de implantar un régimen de autonomía en la excolonia española.

"El Gobierno argelino es muy conocido por ser un socio fiable, un suministrador fiable. Se han dado garantías al máximo nivel y nada indica que vaya ser de otra manera", ha dicho Albares en declaraciones a los medios antes de clausurar la primera jornada del III Foro Internacional Expansión en Alcalá de Henares.

El ministro ha lamentado el anuncio de Argelia y ha reiterado el compromiso del Gobierno español al texto. "Reiteramos la voluntad de tener las mejores relaciones con Argelia igual que con todos nuestros vecinos, que sean basadas en el respeto mutuo y cooperación y en todo aquello mutuamente beneficioso para nuestros pueblos", ha defendido.

Por su parte, Ribera ha afirmado que para España "es muy importante mantener las relaciones con Argelia", pues es "un vecino fundamental, un país estable y confiable". Por ello, espera que "las relaciones estén dentro de la normalidad" y que la situación se pueda "reconducir lo antes posible".

Eso sí, fuentes diplomáticas han reivindicado también el derecho de España a cambiar sus políticas como país soberano y a que no haya "injerencias en los asuntos internos". "El Gobierno reafirma su compromiso pleno con el contenido del tratado y los principios que lo informan, reflejados en su preámbulo, y en particular la adhesión estricta a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y a los principios del Derecho Internacional como elementos fundamentales para el mantenimiento de la paz, la seguridad y la justicia en la sociedad internacional, en particular los principios de igualdad soberana de los Estados, de no injerencia en los asuntos internos y del respeto del derecho inalienable de los pueblos a disponer de ellos mismos", explican.

En todo caso, subrayan que España considera a Argelia "un país vecino y amigo" y reiteran su "plena disponibilidad para seguir manteniendo y desarrollando las especiales relaciones de cooperación" entre los dos Estados, "en beneficio de ambos pueblos".

PP y Ciudadanos piden la comparecencia de Albares

Tras el anuncio de Argelia, el PP y Ciudadanos no han esperado y ya ha registrado una petición de comparecencia en el Congreso del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, para que dé explicaciones. Fuentes populares consideran que la suspensión del tratado es "una muy mala noticia" para España, obedece a la "ausencia de una verdadera política exterior con sentido de Estado, así como a los giros unilaterales y los bandazos del presidente del Gobierno, porque allí donde hay un problema, en lugar de resolverlo, genera tres".

"Pedro Sánchez lo ha vuelto a hacer. Argelia rompe el tratado de buena vecindad con España. Otra consecuencia de la falta de política de Estado. Pedimos la comparecencia urgente del ministro Albares. Los españoles merecen explicaciones", ha afirmado después la secretaria general del PP, Cuca Gamarra.

Preguntado por las peticiones de comparecencia en la Cámara Baja, el jefe de la diplomacia española ha asegurado que no tendrá problemas en acudir.