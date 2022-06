La Diputació d'Alacant destinarà 2,5 milions a la rehabilitació del patrimoni arquitectònic provincial

El diputat d'Arquitectura, José Ramón González de Zárate, ha posat de manifest la importància d'aquesta inversió per a "la defensa i recuperació del nostre territori, a través de la major convocatòria de la història de l'àrea quant a recursos econòmics.

Una proposta encaminada fonamentalment a protegir i consolidar béns que, en alguns casos, requereixen actuacions urgents, a més de per el seu avançat estat de deteriorament, per raons de seguretat". Així ho ha explicat aquest dimecres durant la presentació d'aquest programa, al costat del director de l'Àrea d'Arquitectura, Rafael Pérez, segons ha informat la institució provincial en un comunicat.

El ple de la Diputació ha aprovat hui aquest paquet d'ajudes que contempla destinar fins el 500.000 euros per municipi i tindrà en compte, entre altres criteris, el nombre d'habitants, la rellevància de l'immoble, el nivell d'urgència, la qualitat tècnica de la proposta, així com el seu interés científic i cultural.

A més, també es valoraran les sol·licituds les actuacions de les quals generen activitat econòmica, cultural i social com a motor per a reactivar l'economia local, potenciar i generar la cohesió social, i pel seu valor en la identitat i idiosincràsia dels municipis.

Per la seua banda, Rafael Pérez ha destacat la trajectòria de la institució quant a la seua implicació i compromís per a treballar en pro de la conservació del patrimoni històric i cultural de la província.

En aquest sentit, ha coincidit amb González de Zárate a subratllar l'intens treball que s'està duent a terme des de l'Àrea d'Arquitectura per a dotar als municipis d'un pla director, com a pas fonamental per a la consolidació, protecció, restauració o valorització d'edificis, construccions i restes arquitectòniques.

El termini de presentació de sol·licituds per a beneficiar-se del pla Provincial serà de 15 dies a partir del següent a la seua publicació en el BOP i hauran de formalitzar-se a través de tràmit electrònic.