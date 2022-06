La Generalitat respon el PP per les ajudes a Francis Puig: "Normalitat absoluta, judicial i administrativa"

Aquesta interpel·lació en el ple de les Corts s'ha produït setmanes després que Francis Puig, administrador de Comunicacions dels Ports i Mas Mut Producciones declarara com a investigat en la causa en la qual s'instrueixen presumptes irregularitats en ajudes concedides a les seues empreses.

En la seua intervenció, la diputada 'popular' ha criticat que siga un conseller i no Puig qui responga "després de tants anys i tantes situacions" i s'ha preguntat si s'han comprovat els documents "a nom de Francis Puig" en els governs autonòmics de la Comunitat, Catalunya i Aragó. Ha parlat de "els negocis de la família", de "factures creuades entre les seues empreses", de canvis en els requisits per a optar a ajudes i de "programes subvencionats que mai van existir".

"De no haver fet absolutament res, la trista frase 'quan Ximo governe, ens folrarem' serà una realitat", ha etzibat al conseller socialista.

España, que ha iniciat la seua resposta recordant el recent processament de l'expresident Eduardo Zaplana pel 'cas Erial', ha subratllat el "rigorós compliment de la llei" en totes les convocatòries de la Generalitat i el respecte a la independència judicial, així com un major control de les subvencions que "abans no existia".

"SUBVENCIONS MOLT MOLT INVESTIGADES"

"Ningú pot dir que no han sigut unes subvencions molt molt investigades i amb la lupa damunt", ha recalcat el titular d'Hisenda, per a remarcar que Comunicacions dels Ports "no és del germà del president, sinó una xicoteta empresa amb més de 30 anys i 117 socis en la qual és un treballador i té una participació que no arriba al 5%". Ha recordat que la comarca castellonenca on se situa està en risc de despoblació i que la companyia es va presentar convocatòries anteriors "durant molts anys" com l'etapa de "un Fabra a la Diputació de Castelló".

De moment, España ha destacat que entorn d'aquesta investigació hi ha "sis fracassos judicials" del PPCV, com l'absolució del director de Política Lingüística, Rubén Trenzano (Compromís). "En tot cas, sempre amb el mateix tracte d'imparcialitat actuarà la Generalitat, en aquest i en qualsevol altre cas", ha resolt.

Com a rèplica, la també presidenta del grup 'popular' ha qüestionat si el Consell espera al fet que aquestes empreses entren en concurs de creditors per a no reclamar les subvencions i ha apuntat que Comunicacions dels Ports té entre els seus accionistes a Andrés Ferrer, secretari autonòmic de Presidència. "És de qui depèn Advocacia de la Generalitat? Per açò no es presenta en la causa?", s'ha preguntat.

També ha indicat que l'exdirector general de Turisme José Mª Gisbert figura com a accionista, igual que "Amparo Panadero, exdona de Ximo Puig", i ha denunciat que la consellera de Justícia, Gabriela Bravo, ha tingut accés a un informe de la Guàrdia Civil sota secret de sumari.

Ha urgit així els partits del govern del Botànic (PSPV-Compromís-UP) a aplicar-se la vara de mesurar que exigeixen a l'oposició. "Dos cunyades, un fill, el fill de la seua dona, un pare i dos germans: açò és una aixecada de camisa", ha rematat.

En la seua contrarèplica, el conseller ha acusat Ortiz d'usar els tribunals per a buscar rèdit polític i ha garantit que el Consell vol recuperar i reclamarà tots els diners extrets de manera il·lícita, "començant pels 22 milions" de l'etapa del PP, però ha recordat que ha d'haver-hi un pronunciament judicial: "Volem la màxima transparència i sobretot la màxima salvaguarda dels recursos públics, siguen de qui siguen".