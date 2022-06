Puig anuncia que l'IVIE realitzarà un informe sobre l'impacte econòmic de les festes tradicionals

Puig ha realitzat aquest anunci en l'acte de presentació del decret de creació de la comissió assessora per a la promoció i difusió de les festes tradicionals de la Comunitat Valenciana, que està previst que s'aprove aquest divendres pel ple del Consell.

Sobre aquest tema, ha destacat que les festes "no són una despesa, sinó que són una inversió". Per açò, ha destacat que el Govern valencià intensificarà la promoció de les festes que se celebren a la Comunitat Valenciana pel seu caràcter de motor cultural, turístic i econòmic i per la seua contribució a la recuperació emocional.

En eixe sentit, ha ressaltat que les festes tradicionals són els verdaders "grans esdeveniments" de la Comunitat, "tant des de la perspectiva de la identitat com des de la tradició cultural i la millora de la convivència".

"Si hi ha alguna cosa fonamental en la manera d'entendre la vida mediterrània és la festa", ha indicat el president, que ha al·ludit en aquest sentit al prop d'un milió de persones actualment innvolucradas en aquestes manifestacions populars. "La passió per la festa té moltes mirades i capacitat d'unir a la societat des de la diversitat", ha subratllat.

COMISSIÓ ASSESSORA

La comissió assessora per a la promoció i difusió de les festes i tradicions de la Comunitat Valenciana tindrà caràcter d'òrgan col·legiat permanent per a l'assessorament i consulta en matèria de difusió i promoció institucional de les festes i tradicions de la Comunitat.

Aquest nou òrgan comptarà amb representants de Presidència i de les conselleries de Cultura i Participació Ciutadana, així com amb representació de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, les entitats organitzadores de festes declarades d'interés turístic internacional o nacional o de festes d'interés turístic, la Interagrupació de Falles, la Unió Nacional d'Entitats Festeres de Moros i Cristians i la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana.