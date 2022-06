El pie de Nadal

El dolor es difícilmente comprensible a través de las palabras. El dolor no se expresa sino que se siente. Como norma, el enfermo describe el origen de la angustia a través de la identificación de la parte del cuerpo en que se produce, sea el pie o sea la cabeza, y a partir de allí apenas hay adjetivos o adverbios para modular la intensidad del mal. "Me duele mucho". "Es un ardor insoportable". "Una punzada intermitente". Tampoco la literatura contiene descripciones minuciosas sobre el alcance del dolor. Al escritor le ocurre algo muy parecido a lo que le pasa al paciente cuando intenta expresar a un médico con un vocabulario razonable el dolor que padece. Los escritores tendemos a presentar el dolor con adjetivos categóricos como lacerante, agazapado o agudo. Estoy convencido de que Irene Montero, que no es escribiente por el momento, podría redactar un tratado completo sobre el dolor de la menstruación, pero ignoro si alguien lo comprendería, porque el dolor de otro es inaprensible, sea de hombres o de mujeres.

Si el dolor de todas las mujeres menstruantes es el dolor evangélico y redentor de Irene Montero, el dolor endémico de Nadal es el dolor inconmensurable de una gran parte de la sociedad española. La tortura del pie de Nadal es lo más parecido al síndrome del miembro fantasma, porque representa el miembro ausente de muchos españoles que sienten el dolor del tenista como si fuera propio. Cada resto, cada volea, cada revés, cada drive o cada smash, mientras golpea las plantas de los pies contra el suelo, es un espasmo sordo que estremece a los espectadores. Dolor compartido de una sociedad que, en cambio, no está preparada emocionalmente para el dolor, por mucho que sea un dolor épico.

Es más, dentro de esa misma sociedad, quienes más sufren el dolor de Nadal son las personas mayores. Y, en especial, las abuelas españolas que adoptaron a Nadal como a un nieto putativo cuando no sabían siquiera las reglas básicas del tenis. Las abuelas españolas tienen más capacidad de apertura para percibir el dolor ajeno que cualquier especialista con doctorado. En cambio, los jóvenes tienen más dificultades para imaginar el dolor, porque sus mecanismos psicológicos de autoprotección lo impiden. Rendidos al deporte como paradigma de eterna juventud y de salud, no son capaces mayoritariamente de recibir el sufrimiento de otro. Como no acabarían entendiendo que hubiese un gran hospital en la Gran Vía de Madrid al lado de una discoteca de moda. La muerte con sus tanatorios y cementerios, y la enfermedad con sus hospitales no caben en el centro de nuestras ciudades. Por eso, quizá Nadal haya sido el último ejemplo de comprensión colectiva del dolor. Y la verdad es que duele.