La Generalitat vol ampliar la targeta SUMA a tot el nucli de Rodalies abans de final d'any

Així ho ha indicat la consellera de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Rebeca Torró, en la seua compareixença inicial davant Les Corts, on ha defès "una mobilitat sostenible i eficient" que "passa per mesures per a incentivar el transport públic".

Durant la seua intervenció, Torró ha assenyalat que des de la seua engegada, un de cada dos usuaris del transport públic ja utilitza aquesta targeta i que es redueixen les zones i els preus.

Quant al transport ferroviari, Torró ha assenyalat que en Metrovalencia s'està redactant els estudis tramviaris de prolongació de la L10 (fins a la façana marítima), de la nova L11 (entre la Ciutat de les Arts i les Ciències i el Grau-Canyamelar) i de la nova L12 per a connectar el centre de València amb l'Hospital La Fe. A més, estan en marxa les primeres actuacions del Pla de Millora de Freqüències de Metrovalencia.

GANDIA-DÉNIA

Sobre la connexió ferroviària entre Gandia i Dénia, Rebeca Torró ha destacat que des de la Generalitat han treballat en els últims mesos en una proposta per a "connectar dos comarques que són les úniques de la costa que no ho estan".

Per açò, ha indicat que estan col·laborant amb els municipis de La Safor i La Marina i els agents socio-econòmics, treballarem per un tramvia que vertebre el territori i oferisca un servici de proximitat a la ciutadania".