El Teatre Principal de Castelló tanca aquest diumenge la temporada amb 'El diablo cojuelo' de Juan Mayorga

Cultura de la Generalitat, mitjançant l'Institut Valencià de Cultura (IVC), tancarà aquesta setmana la temporada en el Teatre Principal de Castelló amb dos propostes teatrals. D'una banda, el 9 de juny, dins del cicle 'Els dijous al Principal,' tindrà lloc la representació de l'obra 'Proyecto Meitner. Recordando a Lise Meitner', i el diumenge 12 de juny, amb 'El diablo cojuelo' basada en l'obra de Luis Vélez de Guevara i adaptació de Juan Mayorga i Rhum & Cia.

El delegat de l'IVC a Castelló, Alfonso Ribes, ha aprofitat l'última setmana de la temporada en el Teatre Principal per a valorar "molt satisfactòriament" la resposta del públic en un any en el qual -ha dit- malgrat la situació sanitària, hi ha hagut rècord en el nombre d'abonats, que han arribat a 350. "Açò s'ha aconseguit gràcies a la confiança del públic en la nostra programació que té un segell de qualitat en totes les representacions dirigides a diferents públics", ha destacat Ribes.

Ha recordat que s'ha pogut gaudir en els diversos espais, entre uns altres, de les "grans triumfadores" dels Premis Max de 2022 com 'Una noche sin luna', 'Cante jo i la muntanya balla', 'Cris, pequeña valiente' o 'La panadera'" i ha assenyalat que hi haurà un tancament "de luxe" amb 'El diablo cojuelo' i la versió del recent Premi Princesa d'Astúries de les Lletres 2022, Juan Mayorga.

La peça de Mayorga és una adptación de l'obra de Luis Vélez de Guevara que es representarà el diumenge, les 19.00 hores, al Teatre Principal de Castelló.

La representació aborda la història dels pallassos de Rhum als qui encarreguen realitzar un clàssic i ho veuen com una gran oportunitat. No volen que els seus néts diguen "El meu avi va començar pallasso i d'ací no va passar". Volen que diguen: "El meu avi va començar pallasso, però es va esforçar i va acabar fent clàssics, que són la cultura, la dignitat i el futur".

Trien -perquè no hi havia un altre en la llibreria- 'El diablo cojuelo' de Luis Vélez de Guevara, subtitulat 'Novela de la otra vida traducida a esta'. Així és com comencen a embolicar-se dos trames: la de l'obra de Vélez -tractada amb molt de respecte i amb alguna llibertat- i la d'una companyia sempre a punt de fracassar -al pallasso- en la seua obstinació per portar-la a escena.

PROJECTE MITNER

El cicle 'Els dijous al Principal' arriba al seu final aquest 9 de juny a les 19.30 hores amb la representació de l'obra 'Proyecto Meitner. Recordando a Lise Meitner'.

L'obra se centra en el període històric corresponent al descobriment de la fissió nuclear, quan Lise Meitner fuig de l'Alemanya nazi i, com a refugiada a Suècia, es veu en la més absoluta austeritat científica i econòmica a causa dels interessos particulars del seu amfitrió, Manne Siegbahn.

Completa la llista Otto Hahn, estret col·laborador i íntim amic de Lise durant més de trenta anys i únic guardonat amb el Premi nobel pel descobriment de la fissió nuclear. La peça està dirigida per Anna Marí i està representada per Paloma Vidal, Álvaro Báguena i Panchi Vivó.