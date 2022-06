Confundir los nombres de varias personas es un problema habitual. Cuántas veces nuestra madre nos ha llamado por el nombre de alguno de nuestros hermanos. Esto ha sido, precisamente, lo que le ha ocurrido este miércoles a Sonsoles Ónega.

Al comenzar el Fresh de Ya es mediodía, la periodista ha presentado a sus compañeros mezclando sus nombres y sus apellidos, lo que ha supuesto las risas en el plató.

Ónega ha destacado que es algo que le ocurre con frecuencia y que, en muchas ocasiones, llama a su novio por el nombre de su hijo y viceversa. Miguel Ángel Nicolás le ha propuesto estudiarlo como un caso de 'dislexia nominal'.

Por su parte, Alba Carrillo ha señalado que si su compañera no tuviera ningún defecto sería "asquerosamente perfecta" y, además, ha confesado que ella opta por llamar "gordi" a todos sus novios: "Así no me confundo y no digo: '¿este cuál es, el de los martes o el de los viernes?'".