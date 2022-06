El Consell Social de la UPV crea la Càtedra STEAM per a atraure a dones a titulacions de ciència i tecnolgía

La iniciativa aquesta destinada a sumar esforços, buscar sinergies i impulsar projectes que contribuïsquen a configurar un sistema educatiu i formatiu que elimine estereotips de gènere associats a determinades vocacions i professions en un projecte per a impulsar l'apoderament femení en les disciplines STEAM (ciència, tecnologia, enginyeria, art i matemàtiques), segons ha informat en un comunicat la impulsora de la iniciativa.

Els objectius de la Càtedra se centren a fomentar els ensenyaments STEAM entre els joves estudiants de la Comunitat Valenciana, facilitar informació sobre les carreres científiques i tecnològiques i donar a conéixer l'ampli ventall de possibilitats professionals, amb focus en la reducció de la bretxa de gènere en aquestes disciplines

Els setze nous patrons que se sumen a aquest fòrum de coneixement són Boyden, Celestica, CEV, Consum, Edicom, Hidraqua, NTT Data, Nunsys, RIIA CV, REDIT, SPB, S2 Grupo, Federació d'Educació de CCOO del País Valencià, UGT Servicis Públics País Valencià, Diputació de València, Institut de Governança Empresarial, ITI, Associació Mesa de la Ingeniería Valenciana i Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Industrials.

Per al Consell Social, Càtedra STEAM respon la necessitat de promocionar vocacions científiques i tecnològiques entre l'alumnat i de la urgència de fer-ho entre les xiquetes. El nombre d'estudiants que opten per una formació en tecnologia i ciència decreix cada any. A pesar que el 54,3 per cent del total d'estudiants del Sistema Universitari Español són dones, la seua presència en les titulacions tècniques com a Enginyeria i Arquitectura decau al 26,4 per cent.

També busca donar solució a una de les principals dificultats que es troben actualment les empreses davant la falta de perfils tecnològics especialitzats. La programació, el Big Data, robòtica, la Intel·ligència Artificial i la ciberseguretat, entre moltes altres tecnologies, són les de major futur laboral i les millor remunerades.

En aquest sentit, s'han adherit a la Càtedra empreses i institucions per a contribuir a eradicar la bretxa actual entre l'oferta i la demanda d'aquests perfils, si es té en compte que els treballs que requereixen d'una alta qualificació han augmentat un 25% durant les últimes dos dècades.

Per a açò, es promouran, entre altres activitats, conferències de docents, sociòlegs, pedagogs, empresaris, professionals o autoritats, rellevants per la seua experiència, obertes a l'assistència tant de professors i alumnes de la UPV o d'ensenyaments mitjans i persones externes a la Universitat, així com es potenciarà l'acostament amb la realitat empresarial i la seua demanda, a través d'activitats, programes o cursos.

El Consell Social de la UPV és una institució pionera en la promoció d'aquestes disciplines amb l'engegada del concurs Up Steam, segons ha indicat la institució que ha ressaltat que celebra enguany la seua tercera edició, i que ha tingut un excel·lent acolliment per part dels col·legis i instituts de la Comunitat Valenciana.

En la firma del conveni la presidenta del Consell Social de la UPV, Mónica Bragado, ha estat acompanyada pel rector de la universitat, José E. Capilla, la vicerectora d'art, ciència, tecnologia i societat, Salomé Cuesta qui assumirà la direcció acadèmica de la Càtedra i Eva Turanzo, qui en qualitat de presidenta de la Comissió de Relacions amb la societat exercirà la direcció empresarial.