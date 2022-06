El Síndic investiga a Sanitat per "l'opacitat" a les llistes d'espera

20M EP

NOTICIA

El síndic de Greuges, Ángel Luna, ha obert una queixa d'ofici per a investigar la informació que difon Sanitat sobre les llistes d'espera de consultes externes d'atenció especialitzada i proves diagnòstiques, així com d'intervencions quirúrgiques per a cada pacient en concret, segons ha informat el defensor del poble valencià en un comunicat.