Imelsa.-La defensa de Benavent lamenta l'etiqueta de "recaptador" al seu defès i qüestiona àudios i pagaments electorals

L'advocat de Benavent, el penalista Juan Carlos Navarro, s'ha pronunciat així durant l'exposició del seu informe en el juí que se segueix en l'Audiència per la peça Thematica del cas Imelsa, en la qual hi ha nou acusats per suposat desviament de fons públics a empreses com Thematica.

El lletrat ha començat la seua intervenció lamentant la "passivitat" processal de l'anterior direcció lletrada de Benavent, "que ni tan sols va presentar escrit de defensa", la qual cosa, al seu juí, ha limitat les seues armes de defensa.

Seguidament ha qüestionat el "còctel" de tots els delictes als quals al·ludeix el fiscal pels quals acusa en continuïtat delictiva o concurs medial perquè al seu defès no li interessa eixe benefici, ja que s'ha d'enfrontar a altres juís. "Si se li condemna diverses vegades per delictes continuats en diversos processos no es podria reclamar el límit de condemna", ha exposat.

D'altra banda, l'advocat ha qüestionat les gravacions que van originar la causa, que es van realitzar quan Benavent no era ni gerent d'Imelsa. Per aquest motiu ha al·ludit a una investigació prospectiva.

Sobre les gravacions, ha manifestat que hi ha indicis i "evidències" d'"irregularitats" en l'obtenció i protocolorització de la prova: "Hi ha dos pendrives i dos gravacions, que no són idèntiques. El que és idèntic és el que s'ha seleccionat. La prova és que un pendrive conté més informació que un altre i hauria d'haver-hi una instrucció suplementària per a veure si el que hi ha en el sumari es correspon amb la font original, l'ordinador de Marcos", ha demanat.

Al costat de les gravacions, l'advocat ha criticat la intervenció del telèfon a Benavent al maig de 2015 que va acabar amb el registre de tres domicilis, entre ells el despatx del seu lletrat, on es van localitzar uns papers que van implicar a l'expresident de la Generalitat i exministre amb el PP Eduardo Zaplana en el cas Erial. Ha reclamat que s'excloga la prova obtinguda en els registres practicats.

Així mateix, ha lamentat que es pose a Benavent l'etiqueta de "recaptador" i que el fiscal es referisca a Administració pública i a empresa pública com si fora el mateix, "quan no és així", ha destacat. També ha criticat que hi ha "dèficit probatori" i absència d'anàlisi dels fets amb rigor.

DESPESES ELECTORALS

D'altra banda, el lletrat s'ha detingut en les despeses electorals del PP als municipis de Montcada i Vilamarxant i ha comentat que "no es pot concretar" el pagament que, segons el fiscal, va fer Imelsa per a actes de campanya.

Sobre aquest tema, ha al·legat "orfandat de la prova i prescripció" i ha recordat que es van trobar els pressupostos dels actes però no les factures. Així, ha conclòs: "Se suposa que una factura l'import de la qual no coincideix va servir per a advocar eixa despesa del PP". Pel que ha qüestionat aquesta acusació.