La defensa del 'Yonqui del dinero' cuestiona el "cóctel delictivo" atribuido del Caso Imelsa

La defensa del autodenominado Yonqui del dinero, Marcos Benavent, ha cuestionado la conexión de delitos que el fiscal atribuye a su cliente en el juicio por el Caso Imelsa. Ha insistido en dudar tanto la validez como prueba de los audios que su defendido grabó durante años como las escuchas y registros practicados.

En la segunda jornada de presentación de informes finales en el juicio, el abogado Juan Carlos Navarro ha lamentado la "pasividad procesal de la anterior dirección letrada, que ni siquiera presentó escrito de defensa" y que han "limitado" sus armas de defensa.

"No comparto ese cóctel del fiscal de todos los delitos por los que acusa en continuidad delictiva o concurso medial, porque no nos interesa ese beneficio que se le concede al penado por ese concurso. De sobra es conocido que Benavent se enfrenta a otros juicios y no obtendría los mismos beneficios en caso de una condena agravada. Hemos de hacer labor de prevención", ha admitido.

Los agentes trataron de "sanear"

En relación a las grabaciones, en primer lugar ha advertido de que se realizaron entre 2004 y 2006, cuando no era ni gerente de Imelsa (empresa pública dependiente de la Diputación de Valencia, actualmente Divalterra), que "no tienen nada que ver con esta causa" y ha considerado que se ha tratado de dar consistencia y validez a las mismas a través de declaraciones posteriores ante la Guardia Civil.

"Estamos ante una investigación prospectiva, en la que se le pone a Benavent la etiqueta de 'recaudador' y en la que se confunde empresa pública con administración pública", ha advertido el abogado.

Asimismo, ha denunciado al "intimidación ambiental" de la que, fue víctima Benavent a la hora de declarar ante la Guardia Civil y ha considerado que los agentes trataron de "sanear" la ilegitimidad de esa prueba (las grabaciones) con sus preguntas, es decir, que trataron de "convalidar" el contenido de las grabaciones mediante otras fórmulas.

En referencia a las grabaciones, Navarro ha advertido de que "hay dos 'pendrives'" y que "las grabaciones no son idénticas", sino que lo que es idéntico en el sumario "es lo que se ha seleccionado", por lo que ha considerado que debería haberse producido una instrucción suplementaria para comprobar que las grabaciones que constan en el sumario se corresponden con la fuente original, que es el ordenador que Benavent dejó en casa de su exsuegro.

Evidencias de la investigación

Navarro se ha referido, además, al registro practicado al despacho del antiguo letrado de Benavent, Ramiro Blasco, donde se obtuvieron documentos que han dado pie al procesamiento del exministro y expresident de la Generalitat Eduardo Zaplana en el caso Erial.

Este letrado ha reclamado la nulidad de la intervención del teléfono de Benavent en mayo de 2015, que dio pie al citado registro y el de otros dos inmuebles. "Pedimos el pasado mes de octubre copia de las escuchas y todavía no se nos ha dado traslado de la totalidad. Nos faltan por recibir evidencias de la investigación", ha lamentado.

Para el abogado de Benavent, en la causa matriz existe una clara injerencia en el derecho a la intimidad y entorno virtual, que en su opinión, el fiscal no ha podido justificar mediante resoluciones judiciales, por lo que esas pruebas no se pueden tener en cuenta en las piezas accesorias. También ha reclamado la exclusión de la prueba obtenida en los referidos registros, lo cual tendría implicaciones determinantes en la causa de Zaplana.