Heineken busca convertirse en la primera cervecera cero emisiones en 2025: "Todas las fábricas de España usarán renovables"

El característico color verde de Heineken es más que un color, significa sostenibilidad y responsabilidad. Dos pilares clave para hacer frente a los desafíos climáticos y políticos para poder construir una sociedad justa.

"Si no hacemos nada como industria se complica todo el proceso. Si no hay agua no se puede hacer cerveza y si quieres una compañía que funcione y sea sana, necesitas un sistema laboral sano", comenta Etienne Stijp, presidente de Heineken España.

Heineken lo tiene claro, están enfocados en crecer de forma sostenible generando riqueza para todos los takeovers. Son ambiciosos para llegar a las metas y compromisos que se han marcado para 2025.

"Los objetivos globales de Heineken se pretenden alcanzar en 2030 o 2040 pero nosotros desde Heineken España somos un poco más ambiciosos y los enfocamos en un horizonte temporal más corto 2025. En muchas áreas estamos muy adelantados a los compromisos, podría decir que 5 años por delante de la compañía global", relata Carmen Ponce, directora de relaciones corporativas de y sostenibilidad de Heineken España.

Los objetivos que pretenden alcanzar no son pocos y están agrupados en cinco puntos:

1- Cero emisiones netas en producción



"Reducir emisiones es crítico y empieza por uno mismo. El primer objetivo es que todas nuestras fábricas utilicen energías renovables. Un punto de partida bastante sólido es la electricidad solar", comenta Carmen Ponce.

La compañía ha reducido sus emisiones de CO2 el 19% desde 2018 y más del 45% de la energía que utiliza en sus fábricas es renovable, gracias a su unión con Iberdrola, que les permite elaborar todas sus cervezas con electricidad 100% renovable desde 2020.

Heineken no solo utiliza electricidad solar en sus fábricas al rededor de España. Comenzaron a utilizar biomasa en 2021 en la fábrica de Jaén utilizando restos de los olivares, proyecto termosolar que desarrolla con Engie. Haciendo de esta la primera fábrica cero emisiones de España y permitiendo reducir su huella de carbono en casi 7.000 toneladas de CO2 al año.

2- 30% menos emisiones en toda la cadena de valor



La principal fuente de emisiones de CO2 se encuentra en los fertilizantes. Heineken en colaboración con Intermalta y la Universidad de Córdoba trabajan para optimizar los fertilizantes haciéndolos más sostenibles y verdes.

Pero también quieren centrar sus esfuerzos en la distribución, con proyectos de logística sostenible de última milla, o los 227.000 sistemas de refrigeración ecoeficiente que ha implantado en bares de toda España.

3- Cero huella hídrica en fábricas



Este compromiso han podido lograrlo este 2022, superando la fecha que se ha marcado la compañía a nivel global, gracias a tratamientos del agua y balances hídricos. "Sin agua no hay vida y sin agua no hay cerveza. Todo el agua que utilizamos en el proceso la limpiamos y la devolvemos limpia. El objetivo está cerca", explica Etienne Stijp.

Como bien explica Etienne Strijp, el 100% de sus aguas residuales son tratadas y devuelven limpias al entorno 1.900 millones de litros de agua al año. Pero sus objetivos no se quedan ahí, en 2025 aspiran a utilizar tan solo 2,6 litros de agua por litro de cerveza, es decir, menos de la mitad del agua.

4- Cero residuos en fábricas y maximizar la circularidad de sus envases



No solo está entre los objetivos convertir la industria en fábricas de cero residuos, el 33% de las emisiones provienen del packaging. En los próximos años centrarán sus fuerzas en que cada elemento del packaging tenga otra vida y sea reutilizado todas las veces posibles. "Le damos un segundo uso a más de dos mil toneladas de productos como levadura, bagazo o packaging. Generamos así una economía circular y reducimos el impacto ambiental", comenta Carmen Ponce.

Próximamente se podrá observar en los lineales un nuevo sello con un QR que explicará la huella de la cerveza que se está consumiendo. Fomentando así la transparencia de la marca y concienciando a los consumidores del impacto del producto que consumen.

5- Compromiso social y empleo joven

Heineken no solo quiere cuidar el planeta, quiere cuidar a las personas. Para ello han creado diferentes propuestas que apuestan por el talento joven como la fundación Cruz Campo. También han creado una escuela de hostelería por la que han pasado más de 16.000 estudiantes y más del 95% de los becados tienen empleo actualmente.

Eduardo Guardiola, se dedica a la hostelería desde hace más de 20 años y hace de mentor para los jóvenes que participan en estos proyectos. "No solo quiero contar mi experiencia a los chicos, si no que lo vivan conmigo. Que entiendan sectores primarios como el pesquero, que se reconozca el empleo y se dignifique. Esos chicos serán pequeños altavoces de todas las historias, todas las partes tienen que ser escuchadas. No me da de comer la hostelería me da de comer el marinero", comenta Eduardo al explicar su cometido.

"La gente es el activo principal de la compañía, damos facilidad para que se formen los jóvenes, fomentamos el bienestar, la inclusión y la diversidad. Trabajamos duramente en otros aspectos como la representación de las mujeres en la empresa. El 30% de nuestros líderes son mujeres", comenta Etienne Stijp.

Climabar: divulgar el medio ambiente para todos

Carmen Huidobro y Belén Hinojar han creado esta iniciativa que surge en tiempos de pandemia. Dos amigas con un objetivo común: llegar donde las campañas verdes no suelen llegar y hacer que el mensaje impacte en las personas menos concienciadas o que se consideran no "eco".

"Nuestro objetivo final sería que Climabar no existiera, que todo el mundo estuviera concienciado y comprometido con el planeta", comenta Belén Hinojar.

Carmen Huidobro y Belén Hinojar, creadoras de Climabar. Tania Carrasco

Han crecido notablemente en estos dos últimos años hasta llegar a más de 22.000 seguidores en Instagram. "Quizá nuestro perfil está creciendo porque somos divulgadoras ambientales pero somos personas normales también, es decir, podemos cagarla no reciclando un día por ejemplo. No hace falta ser un activista perfecto para hablar de estos temas, son cuestiones que podrías hablar con tus amigos tomando unas cañas. Lo importante es que hablemos de ello", relata Carmen Huidobro.

Son criticas en su trabajo y a la hora de elegir con qué compañías quieren colaborar. "Heineken es la primera cervecera que nos escribe, nos llegó la propuesta de repente", comenta Belén Hinojar.

Su amiga Carmen explica con franqueza, "en ocasiones colaboramos con marcas grandes porque no queremos ser hipócritas, cuando vamos a un bar la cerveza es industrial y no consumimos de pequeñas cerveceras de barrio. Para llegar a la gente y más a quienes no son "eco" tenemos que hablar el mismo idioma. En este caso es una cervecera grande que todos consumimos y está haciendo cambios para mejorar".

Sus videos y posts en tono directo, informal y divertido llegan a todos los públicos. Gracias a iniciativas como esta muchas personas que no sabían los impactos reales de la contaminación, entre otras muchas cosas, cambian sus hábitos y cuidan el medio ambiente activamente con sus pequeñas acciones cada día.