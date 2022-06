Los mejores perros del mundo se citan en el World Dog Show de Madrid, un evento que pretende "derribar estereotipos"

Madrid acogerá entre el 23 y 26 de junio el World Dog Show (WDS), la exposición de perros de raza más grande del mundo, en la que participarán 16.500 ejemplares de 250 razas y 65 países diferentes que competirán por convertirse en los mejores. "Es un evento que va más allá del sector profesional canino, está abierto al publico. Además de ver los mejores perros, encontraremos muchas más actividades que nos harán entender, aprender y descubrir el mundo del perro", ha señalado este miércoles Asier Labarga, director de ferias de público y eventos de ocio de IFEMA, durante la rueda de prensa.

Además de las competiciones por subirse al podio canino, los asistentes al WDS podrán disfrutar de un gran número de actividades, como por ejemplo exposiciones especiales organizadas por la Real Sociedad Canina de España (RSCE) y los distintos clubs de raza todas las tardes. "La gente va a poder ver todos los días en el ring central distintas exhibiciones: la actuación de perros de seguridad, de protección, de la Guardia Civil, de la Policía, de la Guardia Real... También tendremos demostraciones de agility y un espacio, el RSCE Experience, en el que podrán ver todo lo que la RSCE ha hecho desde su fundación en 1911", explica José Miguel Doval, presidente de la RSCE.

Con el objetivo de fomentar la afición por la competición y el conocimiento de las razas caninas desde edades tempranas, esta edición conferirá también un protagonismo especial a los niños, para incentivar la cinofilia, la ilusión y el respeto por los perros entre los más pequeños. Para ello, se ha diseñado un Espacio Infantil y se ha rebajado a 10 años la edad mínima para que registrar a perros en el ring. Asimismo, el día 23 se celebrará un concurso al mejor presentador infantil en una competición llamada Winner RSCE.

Elegir a los mejores

Los 12.000 criadores y 109 jueces que acudirán a la Exposición Mundial Canina, organizada por la RSCE, la Fédération Cynologique Internationale (FCI) e IFEMA Madrid, se darán cita en un total de 70 rings de competición distribuidos en cinco pabellones del recinto ferial madrileño. "El primer día es la exposición 'Winner' y después la Exposición Mundial propiamente dicha se celebra el viernes, sábado y domingo. En ella se pueden conseguir los títulos de ‘vencedor mundial’ en las distintas categorías, lo que todo el mundo conoce popularmente como el 'campeón del mundo'. Hay títulos para los ejemplares jóvenes, para los adultos y para los veteranos. Los cachorros y los muy cachorros reciben otros títulos, que no son oficiales", indica Doval.

Joaquín Candela de la Cruz, delegado de Arion, principal patrocinador del evento, añade que el día 25 tendrá lugar un certamen más: la Arion Champions Award. "Es la competición en la que participan los mejores perros del año anterior, ganadores de las distintas exposiciones caninas celebradas en España, con lo cual se elije al mejor perro del año. Esta edición excepcionalmente va a cubrir no solo el año anterior, sino también 2019, 2020 y 2021 por las circunstancias de la pandemia", apunta Candela de la Cruz.

Precisamente la covid-19 ha producido una situación excepcional. La WDS de Madrid estaba prevista para 2020, pero tuvo que posponerse debido a la pandemia. Dado que esta competición internacional se celebra cada dos años, este retraso ha provocado que coincidan en 2022 dos Exposiciones Mundiales, la de 2020 y la del presente año, que se celebrará en diciembre en Río de Janeiro (Brasil). Por este motivo, se ha creado un título inédito, solo para este año, en el que concurrirán los perros de raza campeones de ambos certámenes: el FCI Dog of the Year, que premiará a uno de los ganadores en Madrid y Río de Janeiro.

Más allá de la belleza

Todos los intervinientes en la rueda de prensa han coincidido en señalar que para Madrid es un "orgullo" convertirse en la capital mundial del perro y en que esperan que el evento sirva para divulgar la cinofilia y el papel de los perros de raza entre la sociedad. "La cinofilia española es fantástica, tenemos unos criadores maravillosos que merece la pena conocer, a ellos y a nuestras razas", ha dicho entusiasmada Carmen Navarro, primera jueza española con acreditación para juzgar a todas las razas.

Se trata de la tercera vez que España acoge la Exposición Mundial Canina, tras las ediciones de 1983 y 1992, celebradas en Madrid y Valencia, respectivamente. "Es una ocasión para derribar algunos estereotipos, para que la gente entienda y sepa ver que los criadores son los primeros interesados en que deje de haber abandono animal y situaciones de maltrato. Los criadores de perros de raza son los primeros abanderados del animalismo bien entendido y de las políticas de cría y de tenencia responsable", ha destacado Doval.

Las competiciones como el WDS cumplen una importante función en la preservación y mejora de las distintas razas. "Cada raza de las casi 400 que hay ahora mismo reconocidas tiene un estándar. Es fundamental saber para qué se creó, qué función tenía y cuáles son sus características morfológicas. La misión del juez es juzgar y buscar a los perros con cualidades superiores para mejorar la raza, no solamente en sentido físico, sino en el temperamento, en la salud... lo tenemos en cuenta todo, no es solamente un pase de belleza", explica Navarro.

En ese sentido, Rafael García, criador y participante en la WDS, hace hincapié en que "la competición es solo una parte, lo principal en la crianza es la selección de las razas caninas". "El más importante de todos en este evento es el perro. Los criadores estamos detrás, lo que hacemos principalmente es amar una raza apasionadamente y, desde la sensatez, buscar que esa raza por lo menos se mantenga igual que estaba y, si se puede, se mejore", indica García, que ha asistido acompañado de su laureado Samoyedo.

María Jesús Varela, directora de la Fundación ONCE del Perro Guía, comparte ese punto de vista. "Nosotros hacemos una selección genética, no enfocada tanto a la belleza, pero sí a que sean perros dúctiles, muy sanos y que les guste mucho agradar a la persona con la que están. No queremos forzar una situación, queremos que nuestros perros cuando guíen sean felices, estén satisfechos y se sientan bien ", ha dicho Varela, que ha acudido acompañada de una perrita en entrenamiento para convertirse en perro guía. La responsable de la ONCE ha anunciado que la corporación dedicará el cupón del próximo domingo 26 a la WDS.