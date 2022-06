Ana Obregón pide perdón a su madre por el que habría sido su 91 cumpleaños: "Intento vivir en esta oscuridad sin vosotros"

Hace ya más de un año que Ana María, madre de Ana Obregón, falleció. De hecho, la actriz tuvo que despedirse de ella un año después de la muerte de su hijo Aless Lecquio, por lo que ahora siente que tiene dos ángeles de la guarda en el cielo.

Este martes, Ana María habría cumplido 91 años, fecha muy señalada en el calendario de la bióloga y que, a pesar de que ya no esté, no se ha querido perder. Por ello, le dedicó una emotiva felicitación en la que también le ha pedido perdón.

"Esta mañana te he mandado un ramo de peonias blancas al cielo con una carta de perdón", comenzó su publicación. "No he sido capaz de llorarte todas las lágrimas que mereces, tú sabes que ya no me quedan y que me siento una cobarde porque no admito que no estés aquí".

"Gracias, mamá, por enseñarme a ser una madre con mayúsculas, aunque solo fuera por 27 años", continuó. "No te preocupes, estoy cuidando de papá con el amor que me enseñaste".

"Sé que estás junto a mi Aless y que esta noche apagaréis las velas iluminando el cielo para sacarme de esta oscuridad en la que intento vivir sin vosotros", añadió Ana Obregón. "Te quiero desde antes de nacer, por eso te elegí como mamá y fuiste la mejor madre del mundo".