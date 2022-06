Les demandes de dissolució matrimonial cauen un 7% a la Comunitat Valenciana durant el primer trimestre de l'any

Pel seu costat, les separacions consensuades van augmentar un 11,6% i les contencioses un 14,6%, ha agregat el TSJCV, que ha assenyalat que la Comunitat Valenciana és la segona autonomia en nombre de ruptures de parelles per cada 100.000 habitants, amb una taxa de 58,2.

En concret, els òrgans judicials de la Comunitat Valenciana van registrar entre gener i març d'enguany 2.965 demandes de dissolució matrimonial -inclouen nul·litats, separacions i divorcis-, enfront de les 3.192 comptabilitzades en el mateix període de l'any anterior, la qual cosa implica un descens del 7,1%.

Les dades arreplegades pel Servici d'Estadística del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), publicades aquest dimecres, apunten que es van registrar caigudes en els divorcis i precisen que van augmentar les separacions i les nul·litats en aquest territori autonòmic.

Així, els processos de divorci consensuats entre els cònjuges, 1.703, van caure un 10,8% en relació amb els 1.910 de fa un any. El mateix va ocórrer amb els divorcis no consensuats -1.107 en el primer trimestre de 2022 i 1.146 en eixe mateix període de 2021-, que van disminuir un 3,4%, ha detallat el TSJCV.

Les separacions no consensuades, pel seu costat, van passar de 48 a 55, la qual cosa implica un increment del 14,6%, mentre que les no consensuades van créixer de 86 a 96, és a dir, un 11,6%. Les nul·litats van pujar un cent per cent d'un any a un altre, concretament de dos a quatre casos.

El TSJCV ha agregat que posant en relació les demandes de dissolució matrimonial del trimestre amb la població a 1 de gener de 2022, s'observa que la Comunitat València és la segona autonomia amb un major nombre de demandes de dissolució per cada 100.000 habitants. D'aquesta manera, amb una taxa de 58,2 se situa només per darrere de Canàries, amb 63,1, i seguida per Múrcia (57,2) i Andalusia (56,3).

Per províncies, en la de València es van presentar 1.598 demandes de dissolució matrimonial al llarg del primer trimestre d'enguany, per les 1.765 d'un any abans. En la d'Alacant, la xifra va aconseguir les 1.062, enfront de les 1.092 del primer trimestre de 2021, i a Castelló es van registrar 305, quan entre gener i març d'un any abans s'havien aconseguit les 335 demandes.

MODIFICACIÓ DE MESURES

El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana ha agregat que totes les classes de demandes de modificació de mesures van descendir en els òrgans judicials valencians en els tres primers mesos de 2022.

Les demandes de modificació de mesures consensuades, de les quals es van presentar 383, van caure un 0,5%, i les de mesures no consensuades (1.006), van baixar un 7,5%.

Les modificacions de mesures relatives a la guarda, custòdia i aliments de fills no matrimonials sense consens, que van anar 712, van disminuir un 1,4%, i les consensuades ho van fer un 5,7%, en situar-se en 578.

La Comunitat Valenciana ocupa la segona taxa de demandes de modificació de mesures de guàrdia, custòdia i aliments de fills amb acord entre les parts en tota Espanya, amb 17,2 per cada 100.000 habitants i solament superada per Canàries, amb 25,7. Per províncies, el total de demandes de modificació de mesures va ser de 1.003 a Alacant, 1.439 a València i 247 en la de Castelló.