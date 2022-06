Muere el padre de Jorge Pérez, ganador de 'Supervivientes 2020': "Tu alma vuela"

Jorge Pérez no pasa por un buen momento. Y es que, el ex guardia civil, que recientemente sufrió un percance en la carretera y se salvó in extremis de un accidente de tráfico, ha tenido que despedirse de su padre.

Así lo anunció este martes el colaborador de Ya es mediodía en sus redes sociales, donde compartió una foto en la que aparecía agarrando la mano de su padre.

"Tu cuerpo descansa, pero tu alma vuela... Buen viaje papá", escribió el modelo y ganador de Supervivientes 2020 en un story de Instagram.

Esta es, sin duda, una triste pérdida para el rostro de Mediaset, especialmente teniendo en cuenta que el cuarto hijo que está esperando con Alicia Peña no podrá conocer a su abuelo.