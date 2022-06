La jutgessa cita a responsables de l'Hèrcules pel presumpte alçament de béns en el traspàs d'un jugador

En concret, el 18 ho faran els responsables de l'Hèrcules i la seua fundació citats en la querella de Fiscalia, Carlos Parodi, Valentín Botella i José León, segons han confirmat fonts del TSJCV a Europa Press.

Igualment, el 21 declararan el secretari del consell, José María Caruana, representant de la Caixa Rural i el director d'una sucursal d'aquesta entitat situada a Alacant. També hi ha fixada per a eixe dia la declaració d'un funcionari de l'Agència Tributària, en aquest cas com a testimoni

La magistrada ha incoat aquestes diligències després de rebre una querella de la Fiscalia contra aquestes quatre persones per suposadament trossejar dos milions d'euros procedents del fitxatge del jugador conegut com Abde al Barcelona per a evitar el control d'Hisenda i no destinar els diners a saldar part del deute que el club manté amb l'Agència Tributària.

Els fets es remunten als mesos d'agost i setembre del 2021, quan s'haurien trossejat els dos milions procedents del Futbol Club Barcelona pel fitxatge del jugador en un total de 34 xecs nominatius a favor de l'Hèrcules CF: 33 d'ells per valor unitari de 60.000 euros i l'últim per 15.770 euros.