El Botànic defèn la reversió de les ITV per a tancar la seua "fosca" privatització amb Zaplana

"Posem fi a una etapa fosca", ha asseverat la consellera de Transició Ecològica, Mireia Mollà, en el ple de les Corts a un dia de la votació de la convalidació. Precisament la setmana passada, un jutjat de València va processar a l'expresident Eduardo Zaplana pel 'cas Erial', que investiga el suposat cobrament de més de deu milions en comissions derivades de concessions d'ITV i parcs eòlics de la Comunitat.

El contracte de les ITV expira el 31 de desembre d'enguany i la Generalitat va prometre que el procés de reversió seria "amable", mitjançant un grup de treball amb les concessionàries. Aquestes empreses es van queixar i van avançar que demanarien una pròrroga i presentarien alternatives mixtes de gestió.

En el ple de les Corts d'aquest dimecres, Mollà ha presentat el decret en substitució del titular d'Economia, Rafa Climent -de viatge institucional en una fira comercial de Milà-, i ha garantit que l'objectiu de la Generalitat és posar fi a 25 anys de privatització, en compliment del pacte de govern i en "contacte directe" amb les empreses concessionàries.

"Ens hem arromangat per a superar una etapa fosca", ha dit en al·lusió a la "corrupció" de les ITV durant l'anterior govern del PPCV. Ha assegurat que encara hi ha documentació relacionada "precintada per la Guàrdia Civil" i ha acusat als 'populars' de privatitzar la gestió sense cap document que ho avalara.

Per contra, Mollà (Compromís) ha promès que el govern del Botànic treballarà a partir del pròxim any per a oferir un servici d'ITV "de qualitat, modern i segur", amb la intenció d'obrir noves estacions i reduir les tarifes.

Entre l'oposició, el diputat del PP Felipe Carrasco ha enlletgit al conseller Climent que estiga "absent" en el debat i al Consell que vaja "en contra de la col·laboració públic-privada" i no tinga "un pla" per als més de mil contractats per les concessionàries. "Retiren aquest decret perquè falten al respecte als valencians", ha urgit, ja que creu que el text està fet "a corre-cuita".

"ELS SOCIS AVANTATJATS DEL PP"

Yaneth Giraldo (Cs) ha dit que els de el Botànic són "els socis avantatjats del PP" per impulsar la reversió "sense estudis", mentre Ana Mª Cerdán (Vox) s'ha preguntat "on està la urgència", ha recordat que només quatre autonomies tenen gestió directa i ha alertat que el decret implica el tancament de l'estació de Villena.

En les seues rèpliques, Paco García (Compromís) ha sostingut que la reversió compta amb els informes necessaris i amb suport jurídic per a no desenvolupar-la "a la bona de Déu". També del Botànic, el socialista José Chulvi ha reiterat que la desprivatización és un dels "grans objectius" del tripartit i Ferran Martínez (UP) ha assenyalat que privatitzar o "saquejar" no és el mateix que col·laboració públic-privada.