Los trabajadores del puente derrumbado de la A-6 resultaron ilesos "de milagro": "Fue el susto más grande de mi vida"

El derrumbamiento este martes del tercer vano de uno de los puentes de O Castro, entre las localidades de El Castro (León) y Pedrafita do Cebreiro (Lugo), provocó gran expectación entre los operarios que se encontraban trabajando en las labores de reparación del viaducto, como entre los habitantes cercanos a la zona.

"Se hundió a dos metros de mí, fue el susto más grande de mi vida" asegura Óscar, uno de los trabajadores al periódico La Voz de Galicia, que también cuenta que "en apenas unos segundos, se vino abajo".

Carmen Martínez asegura al diario El Progreso que ella y su marido, que viven a 300 metros del puente, escucharon un "ruido tremendo, muy fuerte. Oímos estruendos y quedamos muy sorprendidos, peor no asustados".

"No me explico qué les ha podido salir mal"

La mujer también contó al medio que "tanto nosotros como otros vecinos salimos y vimos caer el puente. No dimos crédito. Fue uno de los últimos viaductos en hacerse y el primero en caer". Asegura que "fue un milagro" que los trabajadores que se encontraban allí no resultaran heridos, y también declara que no se explica cómo pudo ocurrir el derrumbamiento.

"No me explico que les ha podido salir mal, en un proyecto tan importante y supongo que muy estudiado. Solo sé que llevan como un año trabajando y a veces hasta vienen los sábados" declara.

Este martes, el alcalde de Pedrafita do Cebreiro, José Luis Raposo también hizo declaraciones sobre la construcción de la estructura. "No soy ningún ingeniero, pero ahí tuvo que haber fallos cuando fue la construcción", afirmó Raposo.

También explicó que, cuando fue avisado del suceso, especificaron que había caído "el lateral de un puente" que estaba todavía en obras. "Quedó la viga, el resto lo que estaba encima de los pilares se fue abajo", apuntó.

Desviado el tráfico

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) informó a través de su cuenta de Twitter de que el tráfico se desviaría a la N-6, dejando así cortada la circulación de la A-6 en sentido Madrid en el kilómetro 431. La cartera ministerial no ha especificado cuánto tiempo estará cortado el tráfico en este viaducto, pero ha indicado que ya ha "comenzado el estudio diagnóstico para determinar las causas del suceso".

Durante las obras de rehabilitación del viaducto del Castro, en Vega de Valcarce, #León, se ha producido la caída de un vano, de la que no ha habido que lamentar víctimas.

Como consecuencia de ello, se ha desviado el tráfico de la A-6, en su km 431, por la N-6. pic.twitter.com/hHvaLXkj1F — Ministerio Transportes, Movilidad y A. Urbana (@mitmagob) June 7, 2022

El Mitma también informó este martes de que este puente se encuentra en obras desde hace un año, y que "se iniciaron tras los trabajos de inspección derivados del sistema de gestión de puentes de la Red de Carreteras del Estado". A su vez, indicó que los trabajadores no sufrieron daño alguno.

Dificultades en la construcción

Según explica La Voz de Galicia, los viaductos de O Castro se inauguraron el 31 de julio de 2001 y que se incluyen en el tramo Noceda-Castro Lamas, de 8 kilómetros y que costó 15.200 millones de pesetas. Concretamente, el puente derrumbado, que va en sentido A Coruña, cuenta con un total de 585 metros de largo distribuidos en 10 vanos, siendo así el más largo de toda la autovía en el noroeste.

El periódico señala que la orografía del terreno fue uno de los factores que dificultó la construcción de estos viaductos, así como también hubo problemas de ejecución. Según el medio, los viaductos y los túneles de Pedrafita, cuya construcción también formaba parte del proyecto, se encontraban aún en una fase de construcción precaria cuando faltaba un año para su inauguración. Es por esto que apuntan a que el ritmo de las obras sufrió un acelerón.

Las obras de reparación de estos viaductos no están resultando fáciles para los ingenieros debido a causas como patologías en la estructura de ambos puentes, la altitud y la orografía. Además, señalan que las filtraciones de agua y la nieva también causaron estragos en los viaductos.

Las labores de inspección ahora se extenderán al otro viaducto, que va sentido Madrid, con el fin de comprobar si también existen daños en esta estructura. De esta forma, la única vía de acceso y salida de Galicia será a través de carretera nacional, siendo necesario atravesar la localidad de Pedrafita do Cebreiro.