CSIF denuncia la supressió de proves en les revisions mèdiques al personal de l'Ajuntament de Castelló

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) ha denunciat que en les revisions mèdiques que l'Ajuntament de Castelló realitza anualment al personal municipal "s'han suprimit sense més explicacions proves que resulten especialment rellevants per a la salut, com la de valors tumorals o els electrocardiogrames".

"Es tracta de proves que, en canvi, sí s'incloïen en les revisions efectuades durant anys anteriors, per la qual cosa hem demanat per escrit tant a l'alcaldessa de Castelló, Amparo Marco; com la regidora de Recursos Humans, Monica Barabás, i al Departament de Prevenció i Riscos Laborals que expliquen per què enguany l'empresa Consecas, adjudicatària d'aquestes revisions, no ha realitzat els test", han indicat des de CSIF.

Des de la central sindical han assenyalat que "si els motius han sigut econòmics, demanem que, en lloc de jugar amb la salut del personal municipal a costa d'estalviar-se uns diners que per a altres menesters no tenen tant mirament a gastar, es recuperen aquestes proves i es realitzen a tot el personal que així ho sol·licite a través del departament de Prevenció".