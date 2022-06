En la última entrega de La Noche D, el programa de moda de TVE presentado por Eva Soriano, acudieron como invitados Rubén Cortada, Adriana Ugarte y Dani Guzmán. Esta vez, el tema a tratar fue la fama, sobre la que contaron anécdotas.

Tras varias pruebas y contar diversas historias, Eva Soriano le confesó a Rubén Cortada algo que se había callado durante mucho tiempo. Tienen una anécdota en común, y así se lo hizo saber. "Tú y yo nos conocemos", le dijo al actor, que quedó sorprendido.

"Estudiaste dirección e hice un casting para ti. Para una peli de zombies, pero no me escogisteis. Me dijeron que estaban entre mi prueba y la de otra, pero os quedabais con la otra porque yo era muy alta", confesó intentando mostrarse algo cabreada.

Inmediatamente, el actor tiró balones fuera responsabilizando a la productora de la decisión, por lo que Soriano añadió: "Dejé el arte dramático por aquello". Llegó a hacer sentir mal a Cortada, que terminó disculpándose.

La humorista le pidió que le transmitiera un sentimiento con la mirada, y el puso cara de arrepentimiento. "Perdona. Me hubiese gustado que trabajáramos en ese momento. Qué lástima que no te cogí", le dijo.

Tras aceptar las disculpas, Eva Soriano le preguntó si continuaba con su papel de director. "Lo tengo un poco aparcado", confesó el actor, que está totalmente involucrado en el nuevo trabajo de Álex de la Iglesia.