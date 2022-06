El Parlament aprueba la ley de protección del catalán en la escuela

El pleno del Parlament de Cataluña ha aprobado este miércoles la ley de protección del catalán en la escuela que han promovido PSC, ERC, Junts y comunes, que pretende hacer frente a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a un mínimo del 25% de clases en castellano. Ha obtenido luz verde con el apoyo de estos cuatro partidos y el rechazo de Vox, Cs, PP -que habían presentado enmiendas a la totalidad- y CUP.

Ha sido después de que este martes la avalara el Consejo de Garantías Estatutarias (CGE), al considerar que "no vulnera" ni la Constitución ni el Estatut.

La ley considera el catalán como "lengua vehicular y de aprendizaje", reconoce el "uso curricular y educativo" del castellano y no establece porcentajes en el uso de las lenguas, que se utilizarán en los términos establecidos en los proyectos lingüísticos de los centros educativos.

La iniciativa se ha aprobado una vez superado el plazo que fijó el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) para que la Conselleria de Educación ejecutara la sentencia que obliga a impartir al menos un 25% de horas lectivas en castellano.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha afirmado que la ley funcionará como un "eje vertebrador de la escuela catalana" ante los riesgos y que desde el Govern se seguirá trabajando por un "modelo educativo de calidad", por encima de discusiones políticas, y por la cohesión social de Cataluña. En este sentido, ha subrayado la necesidad de que las lenguas no sean empleadas partidistamente, para "no fracturar la cohesión social".

Por su parte, el líder del PSC, Salvador Illa, ha afirmado que "defender el catalán no es atacar al castellano, que también es lengua materna de muchos". "El mejor servicio que podemos hacer al catalán es llegar a consensos entre diferentes", ha dicho. Asimismo, ha apuntado que la ley aprobada no tendría que ser un punto de llegada, sino un "punto de salida". Y también ha querido destacar que, para el PSC, "defender el catalán no es atacar al castellano".

Esther Niubó (PSC-Units) ha defendido que la ley "en ningún caso vulnera la normativa, desafía a los tribunales ni busca la confrontación", sino que reconoce por primera vez el uso curricular del castellano, por lo que ha lamentado el papel de Vox, Cs y PP, especialmente de los populares y de su líder, Alberto Núñez Feijóo, que aseguró que en Catalunya se da un 'apartheid' lingüístico'.

La republicana Mònica Palacín ha acusado a Vox, Cs y PP de haber hecho un ejercicio de filibusterismo -en sus palabras- al llevar la ley al CGE, y ha destacado que el 80% de los diputados la apoyarán tras haber recuperado el consenso, al que ha invitado a la CUP a sumarse a través del decreto del Govern que rechaza porcentajes: "Alejamos la escuela de la imposición del 25%".

El presidente de JxCat en el Parlament, Albert Batet, ha subrayado la necesidad de conjurarse en la camara catalana "para que las garras de la justicia salgan de la escuela" catalana. También ha afirmado que la ley dota de herramientas a profesores y directores para preservar la educación de los niños y el futuro de Cataluña. "El Parlament ha hecho su trabajo y ahora le toca al Govern proteger a las direcciones de los centros", ha señalado.

También desde Junts, Francesc Ten ha subrayado que la ley y el decreto tienen que ser "aval legal" para que ni una familia unilateralmente ni tampoco "injerencias judiciales" puedan hacer "nada" que no esté "en consonancia" con el proyecto lingüístico de un centro. Ten ha explicado que él se ha abstenido en la votación en apoyo al activista Salvador Ribot, a quien ha pedido que abandone la huelga de hambre que hace en defensa del catalán en las escuelas. El diputado también ha "extendido la mano" a la CUP para otros acuerdos sobre la lengua.

La líder de los 'comuns' en el Parlament, Jéssica Albiach, ha dicho en alusión a Vox, Cs, PP: "Busquen a un niño que cuando acabe la enseñanza obligatoria no sepa hablar castellano, no lo encontrarán". Y ha continuado: "El castellano es la lengua de todos, no solo la de la derecha españolista".

