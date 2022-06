Mazón considera "incomprensible" que Oltra seguisca a càrrec dels menors tutelats a la Comunitat Valenciana

Així s'ha pronunciat el també president de la Diputació d'Alacant en declaracions als mitjans abans de la inauguració de la jornada 'Encuentros en La Vanguardia' sobre 'La importancia de la cultura en el sector turístico', que organitzen la Fundació MARQ i La Vanguardia.

Preguntat per la "delicada" situació d'Oltra -per la seua possible imputació en el cas del presumpte encobriment dels abusos a una menor per part d'un educador, ex-marit de la dirigent de Compromís- i la "inacció" del president de la Generalitat, Ximo Puig, sobre aquest tema, Mazón ha assenyalat que "simplement és incomprensible".

"Ningú pot entendre com és possible que Puig mantinga a Mónica Oltra tutelant als menors de la Comunitat encara a dia de hui", ha reblat.