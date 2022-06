L'Ivace participa en una trobada de suport a les empreses a Suècia sobre digitalització i internacionalització

Sobre aquest tema, la directora general d'Internacionalització, María Dolores Parra, ha explicat que la Comunitat Valenciana participa en aquest programa d'intercanvi de coneixements i experiències a través de l'Ivace. "És un programa amb el qual es persegueix la millora de les pràctiques de suport a les empreses i del que tots els organismes participants hem après i millorat alguns instruments", ha destacat.

En aquest programa europeu de cooperació Interreg Compete In, l'Ivace participa al costat d'entitats de Suècia, el Regne Unit i Itàlia. Concretament participen la Municipalitat de Reggio Emilia (Itàlia), Emilia-Romagna Region (Itàlia), Municipality of Gavle (Suècia), Leeds University (el Regne Unit) i l'Ivace (Espanya).

Aquesta setmana es reuneixen representants d'entitats de promoció dels quatre països a Suècia en dos jornades de treball en les quals l'entitat de promoció sueca presentarà les línies de suport de la seua administració en l'àmbit de desenvolupament de startups, digitalització i suport a empreses exportadores.

En l'agenda de treball figuren reunions de treball amb l'agència nacional Business Sweden, així com amb la incubadora d'empreses Movexum i amb l'agència regional de promoció econòmica Team Gavleborg que compartiran les seues bones pràctiques en línies de suport a les empreses exportadores.

El programa Compete In s'ha desenvolupat al llarg de 5 anys i ha comptat amb fons FEDER. Entre els resultats del mateix destaca l'engegada d'una ferramenta d'autodiagnòstic per part de l'Ivace per a facilitar a les empreses informació útil per a la selecció de mercats.