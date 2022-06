Sánchez renuncia a hablar de lo que "ofende" a Marruecos aunque cierra filas con Ceuta y Melilla: "Son territorio español y europeo"

"Hemos asumido un compromiso de respeto mutuo" con Marruecos "en el que, en nuestro discurso y nuestra práctica política, vamos a evitar todo aquello que sabemos que ofende a la otra parte". Así lo anunció este miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el pleno del Congreso al que acudió para ofrecer explicaciones sobre el cambio de posición de España con respecto al Sáhara Occidental, una comparecencia en la que también defendió tajantemente que Ceuta y Melilla son "territorio español y europeo".

La intervención de Sánchez en el Congreso no incluyó ningún anuncio novedoso con respecto a la nueva relación entre España y Marruecos: el presidente se limitó a defender una decisión que, dijo, supone abrir una "etapa de confianza recíproca" y "alejarse de las acciones unilaterales" con el reino alauí. No obstante, en esas nuevas relaciones, señaló Sánchez, no habrá espacio alguno para poner en cuestión la soberanía española sobre Ceuta y Melilla, reclamadas por Marruecos: "No aceptamos que se hable de ellas como ciudades ocupadas, porque son territorio español y europeo", zanjó.

No obstante, el presidente fue mucho más tibio cuando se refirió al Sáhara, e insistió en defender que "la propuesta marroquí" para instaurar una autonomía en la región -certificando por tanto la soberanía de Marruecos sobre el territorio saharahui- "es la base más seria para resolver el conflicto". Asimismo, Sánchez aseguró que el Gobierno no criticará la actuación marroquí en el Sáhara a cambio de que el país vecino no ponga en cuestión la soberanía española de Ceuta y Melilla. "Debemos entender" que Marruecos "merece la misma consideración cuando hablamos de los asuntos que a ellos les preocupan", planteó.

Más información en breve.