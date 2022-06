Puig anuncia l'activació immediata de 50 milions per al sector tauleller una vegada reba l'aval de la UE

Així ho ha manifestat el president durant la seua intervenció en l'entrega dels premis Empresa del Año del Periódico Mediterráneo, en la qual ha explicat que s'espera que la Unió Europea aprove aquesta mateixa setmana o la pròxima el "marc paraigua" que farà possible destinar ajudes públiques al sector tauleller per a fer viable i competitiva la seua transició energètica. D'aquesta manera, el Consell podrà aprovar en el següent Ple després de l'autorització europea ajudes a l'empresa gas intensiva, segons fonts de la Generalitat.

Durant la seua intervenció, Puig també ha mostrat el suport del Consell a altres iniciatives dirigides a la descarbonització, com els projectes d'hidrogen verd presentats al PERTE, les accions per a reduir barreres en mercats rellevants com l'Aràbia Saudita, i l'acceleració de la transició a les energies renovables.

En aquest sentit, ha anunciat que en els pròxims dies el Consell autoritzarà tres projectes fotovoltaics a Montanejos, Sant Mateu i Borriana, amb els quals s'augmentarà en 13,3 megavats la potència instal·lada a Castelló.

En el transcurs de l'acte, ha anunciat que el primer vol a Madrid per a connectar Castelló amb vols internacionals es produirà abans de l'1 de novembre, així com l'obertura d'una nova ruta a Dublín que operarà a partir de la tardor i que es convertirà en la desena connexió de l'aeroport.

Puig ha assenyalat que Aerocas ha passat de ser un "llast" a ser un "actiu" per a l'economia de Castelló, convertint-se en un "pol" per a captar inversió industrial i logística, a més d'oferir Formació Professional en sectors avançats com l'aeronàutic, i desplegar vols comercials que permeten atraure turistes i ampliar les eixides des d'aquesta província.

AJUDA EMPRESARIAL

D'altra banda, s'ha referit al suport del Consell a les empreses que "cohesionen l'interior de Castelló i ens donen vida", com Marie Claire que rebrà suport financer a través de l'IVF, o les empreses citrícolas, a les quals s'ha defès davant la Comissió Europea per a exigir el tractament en fred als cítrics procedents de tercers països, i que continuaran donant suport per a aconseguir que s'incloga a les mandarines en aquest tractament.

Puig ha destacat el potencial "emprenedor, tecnològic, universitari, de connectivitat i de sòl de qualitat" que posseïx Castelló, al que ha considerat com a "necessari per a posicionar-se en aquesta nova era industrial".

Així mateix, ha assenyalat que malgrat l'actual situació econòmica, aquesta província compta amb 40.620 empreses, una empresa per cada 14 ciutadans, lidera les exportacions, ha experimentat un creixement de l'ocupació del 5%, i destaca com el territori on la indústria aporta més riquesa.

EMPRESES GUARDONADES

Durant la seua intervenció, el president ha felicitat al periòdic Mediterráneo pels seus 25 anys "posant rostre al dinamisme de Castelló", i a les empreses guardonades per la seua contribució a propiciar un "progrés segur, just i humà".

Quant als premiats ha destacat la sostenibilitat que simbolitzen Grespania i el seu concepte "abocament zero", Elektrosol i les fotovoltaiques, i Abervian i la seua tecnologia sostenible; així com la reindustrialització que lideren Orbel, amb robòtica industrial; Maincer, amb maquinària ceràmica, i Horbagon, amb digitalització logística. Finalment, ha valorat el compromís social d'Insca, Filatures Temprado i de la Cooperativa Atzeneta.

A més del guardó a l''Empresa del Año' que ha sigut para Grespania, els premis consten de 7 categories més: Premi categoria Jove Empresa, que ha recaigut en Abervian; Premi categoria I+d+i, que ha sigut per a Orbel Grup; Premi categoria Recursos Humans, que ha rebut l'empresa Insca; Premi categoria Medi Ambient, que ha anat a parar a Elektrosol i Cooperativa Atzeneta; Premi categoria Compromís Social, per a Filatures Temprado; Premi categoria Qualitat, que s'ha atorgat a Maincer, i Premi categoria Iniciativa-Expansió, que ha recalat en Horbagon.

Així mateix, la convocatòria d'enguany ha realitzat un homenatge al Vila-real CF i ha reconegut la trajectòria empresarial de José Miguel Pellicer, d'Ape Grup, la distinció del qual, que atorga de manera directa el periòdic Mediterráneo, ha sigut arreplegada pel fill del fundador homenatjat i CEO de l'empresa, Pepe Pellicer.