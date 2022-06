Hace ahora un mes, Melyssa Pinto dio un buen susto a sus seguidores al comunicar a través de sus redes sociales que se encontraba ingresada en el hospital. A pesar de que la joven trató de tranquilizar a sus followers asegurando que estaba "mejorando" y que se tomaría un respiro alejándose unos días de sus plataformas para recuperarse por completo, todas las alarmas ya habían saltado.

Tras descansar durante varias jornadas, quiso explicar por fin la razón del ingreso hospitalario y la necesidad de hacerle pruebas y estar bajo supervisión médica: "He tenido un problema en el intestino", señaló a través de una historia de Instagram.

En este sentido, la exparticipante de La isla de las tentaciones y Supervivientes contó que se le "retorció y dejó de funcionar bien", lo que le provocó "un dolor como no había vivido" en su vida.

Ahora, semanas después, Pinto vuelve a dar nuevos detalles de su enfermedad. "Me han hecho analíticas y este jueves me van a hacer más pruebas. Pronto sabremos qué es, porque ahora no saben bien", explica Melyssa.

"Me dijeron que podía ser de que cuando me operaron del riñón de pequeñita, ya que se podrían haber hecho algunas bridas en el intestino o la enfermedad del Crohn", asegura, sobre los posibles diagnósticos que podría tener.

"No tengo mucha idea, pero sé que hay mucha gente que la padece y por lo que me he informado es algo que se puede llevar", explica sobre la enfermedad del Crohn.