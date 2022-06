Tamara Falcó abre su álbum de fotos para felicitar el cumpleaños a su novio, Íñigo Onieva

No cabe duda de que es un momento precioso en la vida de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. Les va bien profesionalmente, están más que enamorados y, además, no le hacen caso a rumores sobre campanas de boda, aunque cada vez sean más los fans que están deseando que ocurra. Sobre todo, al ver las muestras de cariño que se profesan. La última: la forma que ha tenido la colaboradora de El hormiguero de felicitar a su pareja.

Onieva ha cumplido 33 años este martes y la marquesa de Griñón ha decidido tirar de Instagram, donde tiene 1.275.000 seguidores, para enviarle unos cuantos mensajes de amor al diseñador de coches, aprovechando de paso el extenso álbum de fotos que comparten, como cualquier pareja feliz.

La primera de ellas, un selfi tomado por el propio Onieva, ha sido lo que ha utilizado Tamara Falcó para subir como publicación junto a un texto, "Felicidades, love of my life", que ha recibido multitud de likes y comentarios no solo de su propia pareja, que ha respondido con un alud de corazones, sino también de parte de su familia (Chabeli Iglesias, Xandra Falcó, Fernando Verdasco o Alejandra Onieva) y de amistades como Nuria Roca.

Pero luego, la hija de Isabel Preysler ha utilizado sus stories para abrir su galería de imágenes románticas. Seis instantáneas en las que ha ido colocando parte de un texto que, en su conjunto, reza: "Hoy es el cumple de una persona muy especial. Mi mayor apoyo, el más disfrutón, el mejor amigo y el más bailongo. Te quiero".

Así, ambos aparecen en un primer momento en el sofá y levantando el dedo pulgar; en la segunda imagen, Tamara, con la chaquetilla de Le Cordon Bleu, está sentada sobre las rodillas de su amado, que le besa la mejilla; en la tercera, aparece Íñigo tomando el sol en las tumbonas de una piscina mientras que en la cuarta posa junto a un buen amigo.

Tamara Falcó felicita a Íñigo Onieva. Instagram Tamara Falcó

En la penúltima, en blanco y negro, aparecen en una discoteca y en la última se dan un hermoso beso con el mar y los barcos de fondo, la ocasión perfecta para ese "Te quiero".