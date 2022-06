Cuidado con las llamadas desde el extranjero: la Policía advierte del 'timo de las maletas', la nueva modalidad de estafa 

El Grupo de Delitos Tecnológicos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Policía de La Rioja, alerta de una nueva modalidad de estafa conocida como el timo de las maletas o del aeropuerto surgida hace unos meses.

En los últimos días, los agentes han tenido constancia por parte de varios ciudadanos, que se ha intentado llevar a cabo este tipo de estafas, por lo que se informa del método utilizado y aportan recomendaciones.

El pasado mes de febrero la Unidad de Delitos Tecnológicos de la Jefatura Superior de Policía de La Rioja llevó a cabo una operación para identificar al autor o autores de las estafas. Los agentes identificaron a una mujer, de 38 años de edad, de nacionalidad española, encargada de administrar el dinero procedente de una estafa por el método del llamado timo de las maletas o del aeropuerto. El dinero estafado ascendía a la cantidad de 8.200 euros, en concepto 'costes de aduana'.

"El timo de la maleta"

Los autores de esta Estafa contactan con una "posible víctima" a través de un número de teléfono extranjero, haciéndose pasar por una "intima amiga o familiar de la infancia" de esta, la cual le informa que se encuentra en el extranjero y que tiene problemas para retornar a España ya que ha perdido su vuelo si bien las maletas se encontraban llegando en el "supuesto vuelo perdido", por lo que solicita ayuda a su amiga para recuperar las maletas, es el primer momento en el que los autores estafadores solicitan dinero y para poder recuperar el equipaje.

Así se inicia la estafa, y una vez realizado el primer pago, la "supuesta amiga o familiar" comienza a relatar una sucesión de problemas incrementados en el aeropuerto por lo que se solicitan sucesivos ingresos de diferentes importes monetarios, llegando a alcanzar cantidades que rondan los 5.000 a 10.000 euros defraudados, hasta el momento en el que la víctima al darse cuenta que puede ser víctima de una estafa, se niega a pagar más dinero.

El procedimiento del "timo de la maleta retenida en el aeropuerto" tiene muchas variantes, teniendo diferentes versiones como la que alguien nos contacte por cualquier aplicación de mensajería, simulando ser un pariente/ amigo de algún conocido que va a venir a España por sorpresa. Este comunicante suele contar que su equipaje está retenido y nos solicita dinero pidiéndonos que no revelemos su viaje a la familia, porque así estropearíamos "la sorpresa".

Así una vez ha convencido a la víctima, el estafador le comunica, que para poder recuperar sus maletas necesita que realice una trasferencia bancaria de una cierta cantidad de dinero (500 euros, 1000 euros, 1500 euros, etc.) a la cuenta que se le facilita, solicitándole que ponga en el concepto 'costes de aduana' para que así le puedan enviar a España el equipaje.

Técnicas de ingeniería social

En algunas ocasiones, para que resulte más creíble la historia, acompañan los mensajes con una llamada telefónica en la que se hacen pasar por agentes/funcionarios de aduanas, para una vez se ha realizado el pago desaparecer sin dejar rastro alguno.

La Policía alerta, de que en estos casos los autores se valen de técnicas de ingeniería social, apelando a la buena fe de las víctimas, por lo que recomiendan desconfiar de este tipo de mensajes, no facilitar información personal por estos medios y contrastar con la persona que dice necesitar ayuda la veracidad de los hechos.

Si has recibido un mensaje de estas características y has aceptado el envío de dinero, denuncia lo ocurrido ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE), recopilando todas las evidencias y pruebas de las que dispongas (conversaciones, mensajes, correos electrónicos, números de contacto, etc.).

Contacta lo antes posible con tu entidad bancaria para informarles de lo sucedido y presenta la copia de la denuncia en la entidad bancaria para intentar recuperar el dinero.

Reporta a la plataforma (WhatsApp, Facebook, Instagram, Messenger, etc.), donde el ciberdelincuente se puso en contacto contigo, la situación que se ha producido y/o el perfil que ha llevado a cabo la acción fraudulenta.

Recomendaciones

Para evitar ser víctima de fraudes de este tipo, haz comprobaciones sobre el usuario con el que estás interactuando. Si la persona no te inspira confianza, contacta por otros medios con tu amigo o familiar para cerciorarte de si es cierto lo que le está ocurriendo.

Si descubres que tu familiar o amigo no están en esa situación, ignora sus mensajes y bloquea al contacto que te ha enviado el mensaje.

Por último, contacta con la empresa (aerolínea, en este caso) a través de los canales oficiales para contrastar la información. Ningún agente público, ni agente aeroportuario te solicitará el depósito de dinero.