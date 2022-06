Las primeras fotografías de Olga Moreno en bikini tras su lipoescultura

Olga Moreno ha vuelto a los platós de televisión. Lo ha hecho después del terremoto mediático vivido por su ruptura de Antonio David y la posterior relación de este, con Marta Riesco, que sitió a la sevillana en el centro de la noticia.

En medio de todo el revuelo, a finales de marzo Olga decidió someterse a una operación estética y se hacía una lipoescultura junto a Rocío Flores.

Tras pasar la noche ingresadas, ambas abandonaron la clínica por su propio pie, aunque con las dificultades propias de su paso por el quirófano.

Durante un mes, y según explicaron en El programa de Ana Rosa, ambas se han tenido que poner una faja que han tenido que cambiarse regularmente. Además, tuvieron que guardar reposo durante una semana y no pudieron hacer ejercicio en, mínimo, tres.

Eso sí, pasado este tiempo, ambas han podido hacer vida normal. Rocío ya ha recuperado sus intervenciones en televisión y, por su parte, Olga Moreno contó por qué decidió hacerse esta lipoescultura, revelando el verdadero motivo.

"No me la he hecho para adelgazar. Yo lo único que quería era que mi piel estuviera más lisita. La zona de la barriguita. Me lo hice también en la parte interna de las piernas y la parte de los flancos", dictó a Semana.

🔴 #EXCLUSIVA Olga Moreno, sus primeras fotos en bikini tras su lipoescultura en el nuevo número de DIEZ MINUTOS. Además, todo sobre el bautizo de Miki, hijo de Paula Echevarría y Miguel Torres, y la boda de Vania Millán. ¡No te quedes sin ella! https://t.co/PxVla6mpg3 pic.twitter.com/jlEAMyEjMl — Diez Minutos (@diezminutos_es) June 8, 2022

Han pasado semanas y, este miércoles, otra revista, Diez Minutos, lleva a su portada a la sevillana, captada por primera vez luciendo tipo en bikini tras la operación.

En las imágenes se ve a la empresaria disfrutando de la playa en Málaga en compañía de una amiga. Con su mini bikini, la sevillana presume de cuerpazo con una tripa completamente lisa y un favorecedor tono de piel.