Ángela acaba entre lágrimas su cita en 'First dates' al tener que rechazar a Alejandro

Normalmente, en First dates se suele quedar decepcionado y triste la persona que es rechazada por su cita en el espacio de Cuatro, pero este martes pasó todo lo contrario.

La primera al restaurante fue Ángela, que le comentó a Carlos Sobera que "soy una persona liberal, de mente abierta y me gusta compartirlo todo. Estuve casada 10 años y después, relaciones libres".

"Ahora busco a un chico con mente abierta, liberal, que me trate como una reina y si puede ser que se cuide físicamente, pero me gustan las chicas para jugar”, explicó.

Su cita fue Alejandro, que coincidió con la uruguaya en su amor por el deporte y el cuidado del cuerpo, acudió a First dates "en busca de una chica deportista como yo".

Durante la cena se fueron conociendo un poco más desvelando detalles de sus vidas, pero el momento más ardiente de la noche llegó cuando Ángela le confesó que había hecho tríos.

"¿Te gustan? ¿Has hecho alguno?", le preguntó a Alejandro, que negó con la cabeza: "Nunca lo he hecho y me llama la atención, no hay que cerrarse a nada", confesó.

Al final, él sí que quiso tener una segunda cita con Ángela, pero ella no quiso volver a quedar. Entristecida, la uruguaya se puso a llorar mientras le daba calabazas a Alejandro.

"Físicamente, no eres mi tipo de chico", le explicó ella. El peluquero canino, comprensivo, le agarró del brazo para explicarle que no pasaba nada antes de despedirse.