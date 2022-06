Candela Peña, en 'La Resistencia': "Nunca he usado un filtro en Instagram, soy guapísima"

Antes de recibir al invitado de este martes en La Resistencia, el jugador de la NBA Juancho Hernangómez (su hermano Willy también estuvo entre el público), Candela Peña apareció en el programa para charlar con Broncano.

La actriz le contó que "la gente me decía que me pusiera un filtro en Instagram para estar más mona en las fotos. No obstante, los que veía tampoco modificaban tanto mi belleza".

"Pero el viernes me puse a grabar y ahí estaban los filtros. Era un truño de persona en mi casa y con eso era un sueño. Llego tarde a todo", admitió la colaboradora del espacio de Movistar Plus+.

Señaló que "con esto quiero decir que nadie cuenta quién es realmente, y eso me dio un bajón. Pensaba que todas las fotos que subía la gente eran un sueño".

El presentador le dijo que "con esto vas tardísimo. Pero ahora las personas muy guapas no los usan". Peña comentó que "hay que contar más verdad, que si no, que rollo".

Broncano le pidió que dijera la verdad, y la actriz admitió antes de despedirse y de que el jienense recibiera a su invitado que "soy guapísima".