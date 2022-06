Risto Mejide y Laura Escanes han estrenado este martes el primer episodio de Cariño, pero ¿qué dices? Un podcast que aterriza en la plataforma Podimo como su primer trabajo profesional en común.

Tal y como anunciaron el pasado lunes, en este proyecto ambos charlarán en torno a una palabra y la percepción que tienen de esta, profundizando en cuestiones como la familia, el cambio o, como ha ocurrido en el primer episodio, la edad.

La influencer y el publicitario llevan siete años juntos, tiempo en el que todavía no se han librado de quienes cuestionan su relación por la diferencia de edad: se llevan 21 años, pero para ellos no es un problema.

"Cuando uno no tiene miedo a hablar de las cosas es porque no ha hecho nada mal. Tengo la conciencia muy tranquila", ha opinado Mejide en el programa.

Por otro lado, Escanes ha contado que, cuando inició su relación, no se paró a pensar en la diferencia de edad: "No me provocaba nada, ni para bien ni para mal. Me daba igual".

"Si no hay comunicación, ¿cómo vas a solucionar eso? La base de cualquier relación es la comunicación", ha coincidido la pareja, que contrajo matrimonio en 2017 y dio la bienvenida a su primera hija, Roma, en 2019.