Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez tendrán su propio reality en Mediaset. Así lo han anunciado ambos a través del canal de la influencer en Mtmad, donde esta comparte su día a día personal y profesional.

El programa se estrenará el próximo 9 de junio y abordará los preparativos de la pareja meses antes de su boda, mostrando los detalles del menú, las invitaciones y el acuerdo prenupcial que firmarán antes del enlace.

Además, el futbolista y la exconcursante de La casa fuerte también reflexionarán sobre cómo han superado sus altibajos hasta atreverse a darse el 'sí quiero'.

El reality, que recibe el nombre de La boda de Aurah y Jesé, constará de cinco episodios que culminarán con la emisión de la esperada ceremonia.

"Os presento la mejor boda del 2022", expresa la influencer en el vídeo promocional del programa, definiendo el evento como "una boda que ha sido esperada por muchos". "Les invito a que me acompañen en los cinco episodios donde les voy a mostrar todo", añade.

El pasado mes de febrero, el deportista le pidió matrimonio a la modelo durante unas vacaciones en Dubái. "No ha sido fácil llegar hasta aquí, tantos momentos buenos y malos de los que hemos aprendido y que han servido para finalmente hacernos más fuertes, más maduros y desear unir nuestras vidas para siempre. Imposible no acordarme de cada momento vivido a tu lado, aún recuerdo con mucha ilusión la primera vez hablamos, y guardo para siempre la primera vez que nos besamos", expresó Jesé.

"Nunca dudé que eres la mujer de mi vida y, por suerte, en esta vida ya te encontré, pero si existen otras te buscaría porque tienes un corazón enorme y único. Nunca me cansaría de buscarte y por eso quiero que seas mi compañera de viaje el resto de mi vida, porque sin ti nada tiene sentido. Eres la brújula que me orienta y la dueña de mi destino", zanjó.

Por su parte, la influencer no tardó en subir en Instagram el momento de la pedida: "Sinceramente, no tengo palabras para expresar lo que realmente siento y realmente tú las sabes muy bien y eso es lo único que importa, lo demás, no tengo que demostrar a nadie más. Te amo".