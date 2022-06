Irene Montero cesa como jefa de gabinete a la dirigente de IU Amanda Meyer

Cambios en el Ministerio de Igualdad. El Consejo de Ministros de este martes aprobó el cese de la dirigente de IU Amanda Meyer como jefa de gabinete de la ministra Irene Montero, con quien llevaba en ese puesto desde el comienzo de la legislatura. Su cargo lo ocupará quien hasta ahora era directora de comunicación de la ministra, Lidia Rubio, mientras Isa Serra, asesora en el departamento y coportavoz de Podemos, asumirá un mayor peso en la coordinación del equipo de Montero.

Igualdad asegura que la destitución, adelantada este martes por La Vanguardia y confirmada por 20minutos, responde únicamente a un "cambio de etapa para este último año y medio de legislatura" decidido "tras la aprobación de la Ley de Libertad Sexual en el Congreso". "Amanda ha sido fundamental y esencial en el equipo del Ministerio de Igualdad y en todos los proyectos legislativos que ha impulsado el Ministerio", sostienen fuentes del departamento.

El cese de Meyer, no obstante, se produce unas semanas después del importante choque que protagonizaron IU y Podemos en Andalucía durante las negociaciones para cerrar su alianza de cara a las elecciones del próximo 19 de junio. La presión de ambas formaciones para liderar la lista de Por Andalucía dilató las negociaciones hasta el extremo y, finalmente, Podemos no pudo entrar formalmente a la coalición. IU asegura que los morados no entregaron los papeles a tiempo, pero Podemos culpa a IU de haber causado su exclusión de Por Andalucía al no haber registrado el documento correcto.

Este episodio no es menor si se tiene en cuenta que Meyer forma parte de la dirección federal de IU y es también una de las caras más visibles de la federación en Andalucía y del Partido Comunista de la comunidad (PCA). Antes de ser jefa de gabinete de Montero, la dirigente fue secretaria general de Vivienda de la Junta de Andalucía entre 2012 y 2015, en la etapa de Gobierno de coalición de IU con el PSOE de Susana Díaz.

Igualdad es uno de los ministerios controlados por Unidas Podemos en los que existe en los altos cargos una mayor mezcla de dirigentes de Podemos e IU. Además de Meyer, hasta este martes jefa de gabinete de Montero, miembros de la dirección federal de IU como Clara Alonso o Toni Morillas forman parte de la cúpula del departamento, en su caso como directora de comunicación y directora del Instituto de las Mujeres, respectivamente.