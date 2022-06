La VIU i el Col·legi d'Infermeria col·laboraran en activitats docents, educatives i d'investigació

L'objectiu, expliquen, és "formar a professionals del sector de la infermeria i sanitaris en els reptes i problemàtiques que planteja la vida professional, des d'una visió real del sector, i preparar la seua incorporació futura al mercat laboral". A més, gràcies a aquest acord, els col·legiats podran accedir a ajudes a l'estudi que faciliten el seu accés a una formació contínua i la seua millora professional.

El degà de la Facultat de Ciències de la Salut de VIU, Vicente Gea, explica com en l'actualitat, "els infermers i infermeres són titulats superiors i en molts casos doctores, que realitzen pràctiques avançades clíniques, són especialistes i també exerceixen funcions i competències en investigació i docència, on arriben a ser, per exemple, catedràtics".

"Açò, en realitat, és una mica desconegut per gran part del sector social i, en ocasions, també ignorat pel propi sistema de salut, que posa traves al desenvolupament i creixement professional dels professionals de la infermeria, infrautilitzant les seues competències", afig.

Per a pal·liar açò, Vicente Gea reivindica "la tasca conjunta que des d'àmbits acadèmics, com la Universitat Internacional de València, i els Col·legis Professionals, com el Col·legi Oficial d'Infermeria de València, s'està realitzant amb la finalitat de formar i posar en valor eixe potencial infermer, que ha demostrat sobradament la seua efectivitat i eficiència".

"Amb açò, -incideix- allò que es garanteix són millors resultats en salut, un fet que ha quedat totalment demostrat amb estudis d'investigació i una robusta evidència clínica: el lideratge infermer millora els processos sanitaris, augmenta la qualitat de l'atenció, potencia la seguretat clínica i redueix els esdeveniments adversos no desitjats".