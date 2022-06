Martínez (APV), sobre comerç d'emissions: "Si desplacem la contaminació a un altre lloc, el planeta continua patint"

"És una reflexió que mereix la pena fer des d'Europa, perquè a vegades ens dona la sensació de que resolent el tema de la contaminació europea hem resolt aquest tema i això és mentida. Si l'única cosa que fem és desplaçar la contaminació a altres llocs, el planta segueix patint els mateixos efectes", ha sostingut.

Martínez s'ha expressat en aquests termes durant la inauguració de l'exposició 'Una sola tierra', a preguntes dels mitjans sobre el debat en la Comissió Europea d'ampliar l'àmbit d'aplicació de l'actual règim de comerç de drets d'emissió de la UE, que podria incloure les emissions del transport marítim, dins del paquet de mesures 'Fit for 55'.

El president de l'APV ha manifestat que no està en contra de la norma i que compta amb el seu suport, però reclama "que no genere efectes negatius" i a més tampoc "soluciona el problema fonamental que és la contaminació, perquè aleshores no val per a res".

En eixe sentit, ha defès que "del que es tracta és d'incentivar a poc a poc a les navilieres al fet que vagen canviant el model de transport" i reduïsquen les seues emissions, no d'aprovar una llei que genere "paradisos mediambientals".

Així i tot, Martínez ha assenyalat que, després d'abordar la normativa amb l'eurodiputada socialista Inmaculada Rodríguez Piñero i amb la resta de dirigents portuaris europeus, en el marc la setmana passada de la Conferència de l'ESPO, creu que el debat que es desarolla aquests dies en la Comissió està "bastant ben enfocat" i que es presentaran esmenes en aquest sentit.