Jaume I Noves Tecnologies: "Perdem molt de talent per una càrrega cultural sobre les dones que no aconseguim llevar"

Calleja ha sigut guardonada amb el Premi Jaume I Noves Tecnologies pels seus avanços de la investigació bàsica en física a les innovacions pràctiques en el camp clínic. El jurat de noves tecnologies destaca el seu treball sobre marcadors biomoleculars i sensors nanomecànicos per a la detecció precoç de càncer i malalties infeccioses, així com la identificació de la resistència als antibiòtics, tots aquests grans reptes en el camp de la salut humana.

La científica és una de les 33 dones que aspiraven a aquests reconeixements d'entre 182 candidatures. Sobre este tema, ha considerat, en declaracions a Europa Press, que és "una llàstima no aconseguir augmentar eixos nombrosos de participació" entre les dones i "el retard" que segueix havent-hi a despertar les vocacions entre les científiques.

Calleja, que ha assenyalat que rebre aquest premi ha sigut una "sorpresa molt grata" que no s'esperava "per a res" i que és de tot el seu equip, ha recalcat en eixe sentit que cal seguir treballant per a aconseguir que la participació de les dones en la ciència siga "més equilibrada" perquè "ens estem perdent molt de talent".

A més, ha advertit que aquesta falta de vocacions científiques no es dona només entre les dones, sinó que és "desgraciadament" també està observant que disminueix entre els homes: "És preocupant no tindre futurs científics". De fet, assenyala que els costa reclutar gent per a les tesis.

Sobre aquest tema, ha assenyalat que és "una carrera llarga, insegura i molt sacrificada" per la falta d'estabilitat, però també és "un treball preciós, atractiu i molt interessant amb el qual es gaudeix molt". Per açò, vol animar als joves a entrar en la investigació: "Mereix la pena, compensa i té recompenses".

Especialment parla de les dificultats que hi ha en l'actualitat perquè els jóvens opten per la carrera de física i sobre este tema al·ludeix al fet que un dels problemes pot ser l'alta nota d'accés que es demana -en la seua època bastava l'aprovat- el que "suposa una barrera i perdre talent".

Així, qüestiona que els estudiants han de decidir molt ràpid si opten per les lletres o les ciències quan encara no es té un grau de maduresa complet. "Conec companys que a l'institut no brillaven però després en la carrera treien matrícules", assenyala.

Calleja explica que el seu repte és seguir amb la investigació de la detecció precoç malalties i entendre la física del càncer, com les propietats físiques de les cèl·lules estan relacionades amb la progressió de la malaltia i a aprofundir en l'eficàcia del medicaments i ha assenyalat que destinarà el premi a la investigació.