Del amor eterno a enemigos íntimos: así fue la relación entre Víctor Sandoval y Nacho Polo

No todas las historias de amor dan para tanto ni, por supuesto, no todas acaban con un final feliz. A veces, cuando este parece haber llegado, solo hay que aguardar un poco para descubrir que los cimientos podían desequilibrarse como si de un castillo de naipes se tratase. Algo similar les ocurrió a Víctor Sandoval y Nacho Polo, una de esas grandes parejas de Telecinco que, sin embargo, acabó con el colaborador de Sálvame con una tristeza que se podría decir casi eviterna y el interiorista donde siempre: al otro lado del Atlántico.

Hay que remontarse a 1994. Ese año Sandoval, que entonces tenía 27, tras una época moviéndose en el mundillo de la actuación y de la música, entra a trabajar en el programa ¿De qué parte estás? de la mano de José María Íñigo. Polo, azafato del espacio televisivo de una aún recién nacida cadena, acababa de cumplir la mayoría de edad. Ambos viven un flechazo y en apenas un año, conociéndose entre bambalinas, han iniciado una relación.

La vida, en ese momento, no puede sonreírles más. La carrera de Sandoval va a más, participando en programas como Con T de tarde o Sabor a ti. En 1999 le llega la gran oportunidad al periodista: presentar Mamma mia. Esto lo haría durante cinco años en los que, además, no dejó de acumular proyectos, llegando a ser el sustituto de Jorge Javier Vázquez en el que por entonces era uno de los programas estrella de Mediaset: Aquí hay tomate.

Es en 2006, tras más de diez años de relación y aprovechando la nueva ley de matrimonio entre personas del mismo sexo del año anterior, que Víctor y Nacho se casan en Madrid rodeados de amigos y familiares en una ceremonia oficiada por Trinidad Jiménez, por entonces concejala del Ayuntamiento de Madrid. La celebración sería más íntima, pero no por ello con menos rostros conocidos a su alrededor.

La situación personal y laboral de Sandoval era envidiable y le abría multitud de puertas, pero él opta, circa 2007, por hacer feliz a su marido: cogen la maleta y se marchan a vivir a Miami. Allí, Nacho Polo se va haciendo un nombre y consolidando en su trabajo mientras que Sandoval viaja con mucha frecuencia a España para colaborar, a pesar de haberse hecho también un hueco en Univisión y la cadena Telemundo.

Es una época que, en 2021, el propio Sandoval reconocería en plató que fue de auténtico "despilfarro innecesario": "Éramos una pareja, él pagaba con mi dinero, pero como si fuera de los dos. Compraba todo lo que quería, hasta los comederos de los perros eran de Gucci. Y yo volaba todas las semanas de España a Miami en business. Cobraba seis millones de pesetas al mes, unos 36.000 euros y aún así gastábamos más de lo que teníamos".

Tres años en Estados Unidos que, de la noche a la mañana, acaban. En 2010, un año marcado a fuego en el calendario de la memoria de ambos, comenzarían los problemas. Y todo por la picadura de una araña que, si bien no era venenosa, le estaba produciendo importantes infecciones a Sandoval, que se niega a tratarse en la sanidad privada norteamericana por el alto coste y se vuelve a España y su sanidad pública. Pero viene él solo. "Víctor ahora está malito, pero yo ahora tengo quedarme aquí", comentaría el decorador, aduciendo unos compromisos profesionales que más tarde el colaborador pondría en duda.

Llegaron los rumores de ruptura por la prolongada estancia en España de Sandoval, que comenzó a protagonizar y acaparar una dramática separación contando todos los pormenores de esta en Sálvame, La caja Deluxe y el resto de programas de la cadena.

"Es una relación completamente rota", decía durante un culebrón en el que cada intervención suya añadía más leña al fuego: Polo le había arruinado la vida, que su relación no había sido tan idílica como parecía, que habían estado juntos solo por interés... Y mención aparte merece Nachopolízate, donde Sandoval recuperaba su faceta de cantante y creaba un tremendo hit para el programa, éxito constatado en las reproducciones en Spotify, con cerca de 40.000 la radio edit. En 2015 sacaría el tema opuesto temáticamente: Sandovalízate.

Tras un infructuoso viaje de Víctor a Miami acompañado por el equipo del programa, el primer cara a cara ocurrió en 2013, en el plató de Sálvame Deluxe. El colaborador le echó en cara de todo y Nacho se defendió y arguyó que él lo hizo todo correctamente. Era la constatación de algo acabado y aquel encuentro supuso un punto y final para todas las partes, quedándose una calma chicha en el océano que les separaba que se verbalizó en nostálgicos mensajes de condolencias entre ambos cuando falleció aquel mismo año Cásper, la mascota que tenían y que se quedó el periodista.

Sin embargo, su historia no ha terminado. Los pleitos que ambos mantienen, aunque no tan mediáticos, siguen en curso, a pesar de que Nacho hace nueve años que rehízo su vida junto al repostero Robert Onuska. "Tengo unas ganas locas de cerrar esta etapa", dijo Víctor Sandoval cuando Polo no se presentó a uno de los juicios. Y a pesar de esas palabras, recientemente iba a buscar a su exmarido por Madrid cuando se enteró en directo de que estaba en la capital. Y es que no es que no todas las historias tengan un final feliz, es que hay algunas a las que parece no llegarles nunca el The End.