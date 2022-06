Chuvieco, Jaume I al Medi ambient: "Hi ha esperança, es requereix de mesures ambicioses i contundents"

Chuvieco ha sigut guardonat en l'edició 2022 amb el Jaume I a la Protecció del Medi Ambient per la seua contribució al camp de lateledetecció i la seua aplicació a la localització i observació d'incendis forestals. El seu treball ha estès l'aplicació de la geografia a l'anàlisi de la problemàtica complexa que relaciona el medi ambient i el desenvolupament humà. Aquesta informació és críticaper al disseny i establiment de mesures de prevenció d'incendis en la creixent tendència de calfament global.

Sobre aquest tema, aquest expert, que ha mostrat la seua "gran alegria" per haver obtingut aquest guardó tan prestigiós", ha assenyalat sobre aquest tema que "encara hi ha temps" per a frenar el calfament global, però ha advertit que el sistema climàtic és "complex" i encara que ara es frenen les emissions tindran una incidència en el futur.

Per açò, exigeix mesures contundents per a revertir i no amplificar el procés. En concret, en les zones més afectades, com és el Mediterrani, explica que es precisa de dos estratègies, una de mitigació i una altra d'adaptació.

La primera d'elles, la de mitigació, requereix establir mesures perquè el problema no augmente i es pot reduir amb el temps. A més, es necessita una estratègia d'adaptació que incloga mesures ambicioses trasversales. Chuvieco ha assenyalat que destinarà el premi al desenvolupat de la ciències en temes ambientals que tant necessitem.