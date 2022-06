La Transició obri una Selectivitat de "normalitat" i "sense mascareta" a la Comunitat Valenciana

La selectivitat, plena de nervis com és habitual, s'ha iniciat amb l'examen d'Història d'Espanya, on s'ha demanat a l'alumnat definir els conceptes de transició i autonomia política; exposar el procés de reforma política a Espanya des de novembre de 1975 i comparar la democratització política en el país en 1931, durant la Segona República, i entre 1977-1978.

A més, com a textos s'han seleccionat fragments de les paraules del rei Juan Carlos I al Congrés dels Estats Units en 1976 i de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.

Durant el matí, també estava convocada la prova de Valencià. Llengua i Literatura, que ha inclòs textos de Quim Monzó i Maria Josep Cuenca.

La vicerectora d'Estudiants i Emprenedoria de la Universitat Politècnica de València (UPV), María Esther Gómez Martín, ha comentat als mitjans de comunicació que, com succeeix tots els anys, la primera jornada de les PAU és "estressant" per als estudiants, que, "conforme passen els dies i les sessions, van millorant les seues sensacions".

La vicerectora ha subratllat que aquest curs "s'ha recuperat la normalitat respecte als dos anteriors" i els futurs universitaris afronten "tres dies llargs per a ells, però amb tranquil·litat i normalitat".

"És un altre context, no estem en pandèmia i els estudiants, igual que en els seus centres, realitzen els exàmens sense mascareta. No obstant açò, és veritat que les aules estan ventilades i els estudiants separats. No hi ha mesures excepcionals, però es garanteix la seguretat", ha recalcat.

Per la seua banda, el coordinador de les Proves d'Accés a la Universitat de la UPV, José Mas, ha apuntat que l'organització ha sigut "més senzilla i relaxada", tant per la fi de la situació d'excepcionalitat de la pandèmia com per la disminució de la matrícula.

Segons les dades facilitades per la Conselleria d'Universitats, del total d'estudiantado que concorre a la convocatòria, el 60% de l'estudiantado que es presentarà a les proves són dones i el 40%, hòmens.

DADES PER UNIVERSITATS

Per universitats, les dos de la província de València són les que acolliran un major nombre d'estudiants, amb 6.572 alumnes i alumnes que s'examinaran a la Universitat de València i 5.639 a la Universitat Politècnica de València.

Li segueixen les dos universitats de la província d'Alacant que acolliran un total de 7.714, dels quals 4.011 realitzaran les proves en la Universitat Miguel Hernández d'Elx i 3.703 a la Universitat d'Alacant. Finalment, a la Universitat Jaume I de Castelló s'examinaran un total de 2.586 alumnes.

La major part de l'alumnat accedeix a les PAU després de cursar Batxiller, mentre que 1.523 estudiants procedeixen de cicles formatius. Des de la Generalitat destaquen que el nombre de dones que es presenten les PAU després de completar un cicle formatiu és quasi el doble d'homes que accedeixen per aquesta via.

A més, les PAU mobilitzen a un total de 1.485 professors i professores distribuïts en 55 tribunals, que s'encarregaran de corregir els exàmens dels 22.511 estudiants que es presenten aquest curs en la convocatòria ordinària de 2022.

En concret, la Universitat de València (UV) constituirà 15 tribunals distribuïts entre tots els seus campus, 12 tribunals conformarà la Universitat Politècnica de València (UPV), 11 tribunals constituiran la Universitat d'Alacant (UA) i la Universitat Miguel Hernández d'Elx (UMH) en els seus campus, i sis tribunals la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló.