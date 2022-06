Rigoberta Bandini recuerda a todos sus amantes en su último 'single'

Rigoberta Bandini tiene nueva canción. A todos mis amantes es el título que la artista le ha dado a este nuevo single, en el que tiene un mensaje para todos los hombres que han pasado por su vida.

Dentro de un espacio cerrado donde predomina el color azul, la cantante comienza a cantar acompañada de una guitarra al ritmo de balada, pero antes de llegar al minuto rompe con la base inicial, acercándose al folk con la entrada del sonido del teclado y la voz secundaria.

Con influencias de Cecilia, Joan Baez y Chavela Vargas, la que fuera candidata para representar a España en Eurovisión ha querido ofrecer una renovada versión a la hora de hacer música que hasta ahora no había mostrado en sus trabajos.

"Ay mamá me llevaba al abrazo y la próxima canción va a ser bastante intimista. No quiere decir que sea una balada, tiene su ritmillo, pero habla de un tema totalmente diferente y muestra una parte mía que creo que nunca he enseñado. Me apetece mucho", comentó Paula Ribó a la prensa antes de que su proyecto viese la luz.

Esta canción es para la intérprete una "mea culpa por no haber sido siempre responsable emocionalmente con mis parejas" y asegura que cuando la empezó a escribir, se dio cuenta de que "el rol de rompecorazones, por lo general, le pertenece a los hombres".

Asimismo, con la letra de la canción reafirma el título que le da a esta: "Me libera poder enseñar todas las capas, no tener que edulcorarme. Y, además, me pareció divertidísimo escribirla y buscar imágenes graciosas, pero al mismo tiempo decadentes, con las que la gente pueda conectar".